Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 8 de agosto en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 8 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

Esta mañana, alrededor de las 09:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS) en el Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico. Evento político-cultural en conmemoración del 146º Aniversario del Natalicio del General Emiliano Zapata. Es necesario mencionar que se espera un aforo de 150 personas.

Ahora bien, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se verán Profesoras y Profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA); mitin en rechazo a la represión al interior del IPN. Exigen que se anulen las actas administrativas iniciadas contra siete docentes de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás (UST), por haberse manifestado en contra del nombramiento de la directora del plantel, ya que presuntamente no cumple con los requisitos necesarios para ejercer el cargo.

Tráfico en CDMX hoy 8 de agosto

De hecho, en punto de las 16:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en las Oficinas Centrales de Banorte, Av. Paseo de la Reforma No. 505, Col. Cuauhtémoc; exigen el pago del periodo 36 del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC). Se prevé que realicen el paro de labores y bloqueos de vialidad en las diferentes oficinas y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México como medida de protesta.

Finalmente, alrededor de las 18:30 horas, en la alcaldía Azcapotzalco, se concentrarán Autoridades de la Alcaldía de Azcapotzalco en la calle 10 y Moldeadores, Col. Trabajadores de Hierro; asamblea de rendición de cuentas, en la cual se informará a los habitantes de la demarcación sobre el uso de los recursos públicos destinados al presupuesto participativo y la ejecución del gasto.

