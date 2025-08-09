Hijos de AMLO y Felipe Calderón discuten en X: "Tu papá se robó la Presidencia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de redes sociales se desató un fuerte pleito entre José Ramón López Beltrán y Luis Felipe Calderón Zavala, hijos de los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa. Todo inició cuando Calderón Zavala se burló de la carta pública en la que Andrés Manuel López Beltrán aclaraba la situación de su viaje a Japón, por el cual fue fuertemente cuestionado.

Como te informamos en TRIBUNA, hace un par de días se difundieron imágenes del también secretario de Organización de Morena en un hotel de lujo en Tokio, Japón. Sin embargo, las habladurías llegaron al punto de que él salió a dar su versión sobre el tema: "Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias".

Al parecer, lo que más llamó la atención a Luis Felipe fueron las cifras que el político reveló acerca de sus gastos. Esto porque se afirmó que el hombre de 39 años se había alojado en un sitio con un costo de 50 mil pesos por noche; no obstante, él especificó que el valor real fue de 7 mil 500 pesos diarios. Por lo tanto, el descendiente del miembro del Partido Acción Nacional se burló en su cuenta de X (antes Twitter).

Luis Felipe Calderón Zavala

"Si no aclaraba que los 7,500 diarios del hotel incluían el desayuno, me cae que no le creía que vive 'en la justa medianía, como recomendó Benito Juárez'", aseveró el joven de 26 años. Este pasado viernes 8 de agosto, José Ramón le respondió con una imagen de los hijos de Felipe Calderón y Margarita Zavala subiendo a un helicóptero, acompañada de la pregunta: "¿Tú qué?" e incluso añadió: "Tu papá se robó la presidencia".

Evidentemente, el egresado de la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México, volvió a comentar y explicó que su padre se trasladaba en helicóptero presidencial porque era presidente, y que en ocasiones la familia solía acompañarlo. A su vez, agregó que él sí podía justificar esa situación, pero que para López Beltrán no sería posible dar una versión lógica de cómo se enriquecieron durante el sexenio de su progenitor.

La discusión continuó por un buen rato, pues José Ramón López Beltrán acusó al exsecretario Nacional de Acción Juvenil de fraude electoral, y este no se quedó de brazos cruzados: "Pero si, después de casi 20 años, por fin tienes evidencia de eso, preséntala, porque siempre llegan con cajas vacías", recalcó. "No voy a entrar en debate de aeronaves, que seguro costaron menos que los contratos millonarios que les dieron a tu tía y tus cuates", dijo en su último mensaje contra el hijo de AMLO. El aludido concluyó con: “Ya te dediqué unos minutos, pero ya me aburriste. Adiós”.

Fuente: Tribuna