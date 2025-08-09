Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 9 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 9 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

Esta mañana, a las 9:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCOI) marchará desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de la XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, se llevará a cabo la Mega Calenda 2025, con la finalidad de visibilizar las diversas demandas de los pueblos indígenas de la capital, como son: el acceso a una vivienda digna, espacios para el comercio, servicios de salud y su reconocimiento.

Un poco más tarde, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el Movimiento ExLGTB México se reunirá en el Monumento a la Revolución, y su destino es la Plaza de Santo Domingo, República de Brasil y República de Cuba, Col. Centro Histórico. 4ª Marcha por la Libertad Ex-LGBT México, con la finalidad de visibilizar a un sector de la población que ha sido ignorado y discriminado por el hecho de retomar su heterosexualidad y dejar un estilo de vida alternativo.

Tráfico en CDMX hoy 9 de agosto

En cuanto a concentraciones, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, integrantes del Frente por la Vivienda Joven (FVJ) se verán en el edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Primer Congreso Regional Contra la Gentrificación y el Despojo, con la finalidad de articular el pliego petitorio de demandas y las acciones a seguir, en protesta por los procesos de desplazamiento y el encarecimiento de la vida en algunas regiones de la Ciudad de México, motivada por el aumento en el costo de la renta y venta de vivienda, así como de los productos y servicios, resultado de la gentrificación.

Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Asamblea General de Trabajadores (AGT) se encontrará en Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec, Col. Roma Norte. Llevarán a cabo un evento político-cultural, esto para celebrar el CXXX Aniversario Luctuoso de Federico Engels y el XXIV Aniversario de la Fundación de la Asamblea General de Trabajadores. Las organizaciones de apoyo serán Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS) y Queremos Trabajo Digno.

Fuente: Tribuna