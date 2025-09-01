Clima México hoy 1 de septiembre: Conagua prevé LLUVIAS intensas, granizo y calor extremo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera semana de septiembre 2025 inicia con un escenario meteorológico contrastante en México. Mientras en algunas regiones se espera un ambiente extremadamente caluroso, otras zonas enfrentarán lluvias de gran intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y fuertes rachas de viento que podrían complicar la movilidad urbana y carretera. Para que planifiques tu jornada, aquí te compartimos el pronóstico del clima íntegro.

Así será el clima en México este primer lunes del mes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este lunes 1 de septiembre el clima en México mostrará variaciones notables en el norte, centro y sur del territorio nacional, con fenómenos que van desde lluvias intensas hasta oleaje elevado en el Pacífico.

Pronóstico de fuertes lluvias en México HOY. Foto: Conagua

Ambiente en el norte del país

En los estados del norte se prevé un día complejo. El monzón mexicano, reforzado por inestabilidad atmosférica, provocará lluvias intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, así como precipitaciones muy fuertes en Sonora y Durango. Estas condiciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y posibilidad de caída de granizo, lo que podría incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves en zonas serranas.

En paralelo, la entrada de una masa de aire frío desde Estados Unidos (EU) reforzará al sistema frontal número 1, estacionado en el noreste del país. Esto ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de un refrescamiento en las temperaturas. No obstante, el calor extremo persistirá en el noroeste de Sonora y Baja California, donde los termómetros podrían marcar más de 45°C.

Clima en el centro de México

Las condiciones en el centro del país estarán marcadas por la presencia de la onda tropical número 29 y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la Mesa Central. Este fenómeno traerá consigo lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Morelos.

En Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX) se esperan chubascos con posibilidad de tormentas fuertes en la tarde y noche. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos en vialidades y reducción en la visibilidad, por lo que se recomienda tomar precauciones al conducir.

Ambiente en el sur y sureste de México

En el sur y la Península de Yucatán, un canal de baja presión en combinación con la humedad del Golfo de México y el Mar Caribe favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que Quintana Roo tendrá intervalos de chubascos. Todas estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de viento y posibilidad de granizo.

En las costas del Pacífico, particularmente en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, se espera oleaje elevado de entre 2 y 3 metros de altura, además de vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Estas condiciones representan riesgo para embarcaciones menores y para la actividad pesquera y turística en la franja costera.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)