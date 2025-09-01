SCJN

EN VIVO: Nueva Suprema Corte toma protesta; MINUTO A MINUTO de la renovación del Poder Judicial

Este 1 de septiembre es histórico, pues toma protesta un nuevo Poder Judicial elegido por el voto popular de las mexicanas y mexicanos

Ciudad de México.- Llegó el día; este 1 de septiembre asumen las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en esta nueva etapa del Poder Judicial que fue elegido por el voto popular de millones de mexicanas y mexicanos. TRIBUNA trae para ti toda la información en este minuto a minuto completamente en vivo. 

Panistas protestan durante la sesión

Senadores del PAN comenzaron a desplegar una manta con la leyenda "por sus sentencias se les conocerá" y mostraron la imagen de un acordeón, haciendo alusión a la polémica que se vivió en la votación.

 

Inicia ronda de posicionamientos en el Senado

Comenzó con el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano.

Clemente Castañeda

 

Arístides Rodrigo Guerrero García reaparece

Pese a encontrarse accidentado, el nuevo ministro Arístides Rodrigo Guerrero García apareció en el Senado de la República para tomar protesta. 

Arístides Rodrigo Guerrero reaparece

 

Rosa Icela Rodríguez llega al Senado para la toma de protesta

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llegó en calidad de invitada para la toma de protesta de los próximos elementos del Poder Judicial.

Rosa Icela Rodríguez llega al Senado para la toma de protesta

 

Comienza sesión en el Senado de la República

Durante la sesión, los nuevos jueces tomarán protesta para integran el nuevo Poder Judicial.

 

A punto de comenzar la toma de protesta del nuevo SCJN

En el Senado de la República comenzará la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestión de minutos.

 

Aguilar agradece la Reforma Judicial para darle poder al pueblo; culmina ceremonia

El nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que: "Sin la reforma judicial no tendríamos presencia como hoy aquí". Con esto se terminó la ceremonia de entrega de bastón de mando.

 

Hugo Aguilar reconoce que falta mucho por hacer

El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que falta trabajo por hacer, por lo que se comprometió a terminar con la corrupción y el nepotismo.

 

Hugo Aguilar da un mensaje

Al tomar la palabra, el nuevo ministro presidente de la SCJN agradeció a todos los ministros y dijo: "Nosotros somos los ministros y las ministras del pueblo, porque hemos cumplido y estamos aquí por el Artículo 39, que dice que la soberanía reside en el pueblo".

Hugo Aguilar da un mensaje

 

Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la SCJN, recibe el bastón

Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la SCJN, recibe el bastón de mando de los pueblos originarios. 

 

La etnia Yaqui encabeza la entrega

Integrantes de la etnia Yaqui encabezaron la entrega del bastón de mando a los nueve ministros de la Suprema Corte. Destacan a Benito Juárez como el primer presidente indígena de la SCJN.

Autoridades Yaquis participan

 

Personas electas en la elección judicial comienzan a llegar al Senado

Las personas que salieron electas en la pasada elección judicial comenzaron a llegar al Senado de la República para su posterior toma de protesta.

 

Ministras y ministros participaron en la ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando

Durante la ceremonia indígena, los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron el bastón de mando y fueron "purificados" previo a rendir protesta en el Senado de la República.

 

