EN VIVO Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: MINUTO A MINUTO desde Palacio Nacional

Ciudad de México.- Hoy 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rinde su Primer Informe de Gobierno. La mandataria presentará cuentas en los tópicos más importantes de su gestión. El mensaje se dará desde Palacio Nacional en punto de las 11:00 horas. TRIBUNA te comparte el minuto a minuto del mensaje de la líder de los mexicanos.
Fuente: Tribuna del Yaqui
Cierra su discurso
El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum duró poco más de una hora y, antes de finalizar, afirmó que no va a traicionar al pueblo de México.
Sheinbaum afirma que los homicidios bajaron 25 por ciento
Señaló que, gracias a la nueva estrategia de seguridad federal y al fortalecimiento de la Guardia Nacional, se ha logrado la reducción de un 25 por ciento de los homicidios dolosos.
"El aumento al salario mínimo, un acto de justicia"
La presidenta asegura que el aumento al salario mínimo fue un acto de justicia frente a la absurda creencia de que subirlo provocaría la inflación. "Aumentamos el salario mínimo en 2025 en 12 por ciento, algo histórico en términos reales".
Afirma que cuando no hay corrupción alcanza para más
La presidenta señaló que, gracias a que no hay corrupción en su gobierno, es posible poder hacer más. "Cuando no hay corrupción, como en los gobiernos de la transformación, alcanza para más".
Destaca el programa Salud Casa por Casa
En su Primer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que el plan de Salud Casa por Casa es el más ambicioso en la historia de México; afirmó que se han construido 20 nuevos hospitales.
Habla sobre los proyectos de Olinia, Quetzal y Kutsari
La mandataria destacó los proyectos de desarrollo de tecnología nacional como el vehículo eléctrico Olinia.
Sheinbaum destaca gran inversión en Programas del Bienestar
La mandataria señaló que se han destinado 850 mil millones de pesos para los Programas del Bienestar. Afirmó que es el plan social más ambicioso de la historia de México. "Por el bien de todas y todos, primero los pobres".
Pide Sheinbaum a empresarios sumarse al Plan México
La mandataria hizo un llamado a los empresarios para que se sumen al Plan México, pues dijo que se necesita de más activos y visionarios. "Sumarse con decisión al Plan México, con inversión productiva, innovadora y a que avancemos con una banca que genere mejores condiciones de crédito".
Sheinbaum señala que México tiene el menor promedio de tarifas arancelarias
La presidenta habló del encuentro que tendrá con Marco Rubio para avanzar en acuerdos de seguridad, pero afirmó que no habrá subordinación de México hacia Estados Unidos. También reconoció que se han enfrentado a situaciones complejas por los aranceles de Donald Trump.
Señala que México es el segundo con menor desigualdad
La presidenta destacó el nuevo modelo económico en México, señalando que el país es el segundo con menor desigualdad de América, después de Canadá.
Afirma Sheinbaum que en México no se reprime
La presidenta afirmó que no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, "no existe la censura".
Destaca las reformas aprobadas en su Primer Informe de Gobierno
La presidenta señaló que en los últimos 12 meses se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes "que resarcen una parte del daño provocado por el periodo neoliberal". Entre estas destacó el pase de la Guardia Nacional a la Sedena.
Sheinbaum Pardo destaca la Reforma al Poder Judicial
"Bienvenido el nuevo Poder Judicial", afirma que comenzó un nuevo Estado de Derecho. Señaló: "Bienvenido el nuevo Poder Judicial, se termina la era del nepotismo… un verdadero Estado de Derecho".
Sheinbaum Pardo comienza a rendir cuentas
Comienza su discurso señalando que llegó con todas las mujeres mexicanas. "Llegamos todas". "Venimos de un movimiento profundamente humanista". "Hoy vengo a rendir cuentas no con palabras vacías, sino con resultados".
Comienza el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo
Comenzó oficialmente el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, en el que dará a conocer los avances de su gobierno. Comenzó con los honores a la bandera.
Ministros electos de la SCJN, encabezados por Hugo Aguilar, presentes en Palacio Nacional
Al Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo llegaron varios de los nuevos ministros de la SCJN, los cuales están encabezados por Hugo Aguilar.
Al evento llega Arturo Zaldívar
Al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó el exprimer ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
Llega el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío
Llegó hasta Palacio Nacional el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, señalando el cariño hacia la presidenta
Comienzan a llegar invitados al Primer Informe de Gobierno
Comenzaron a llegar los primeros invitados y parte del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo al Primer Informe de Gobierno. Ya está el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva.