Es OFICIAL: México tiene una nueva SCJN; Senado toma protesta de ministros

Ciudad de México.- Oficialmente, el Plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha rendido frutos, pues el Senado de la República tomó protesta de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales fueron electos por el pueblo en la pasada elección judicial. Ya se puede decir que México tiene un nuevo sistema de justicia.

Después de haber sido purificados y haber recibido el bastón del mando, se tomó protesta en el Senado de la República como lo indica la Constitución. Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María González, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías, rindieron como ministros. Antes del acto protocolario, las diferentes bancadas dieron un mensaje en el que fijaron la postura de su partido.

Mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió no acudir a la ceremonia, el Partido Acción Nacional (PAN), en voz de Ricardo Anaya, criticó las irregularidades del proceso judicial, desde la aprobación de la Reforma Judicial, emanada del Plan C, hasta la elección judicial.

Anaya enlistó cuatro irregularidades. Dijo que es falso que los mexicanos le dieran un cheque en blanco a Morena y sus aliados; también señaló que la llamada Cuarta Transformación creó comités de evaluación a modo, expuso la farsa de la tómbola y aseveró que nueve de cada 10 mexicanos no participaron en la elección judicial.

El senador panista Ricardo Anaya, en su posicionamiento, expuso que hay perfiles que no están preparados para integrar el nuevo Poder Judicial. En el video que corrió en la moción de ilustración se ve a la sonorense Ana Patricia Briseño en el Congreso del Estado de Sonora, sin poder contestar una pregunta. Ana Patricia Briseño tomó protesta hoy como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJS). Anaya informó que el PAN no estará presente en la toma de protesta.

Además, durante la misma sesión del Senado se les tomó protesta a los magistrados y jueces, que son más de 800 personas juzgadoras, quienes recibieron su constancia en la Cámara Alta.

Fuente: Tribuna del Yaqui