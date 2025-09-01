Hugo Aguilar rinde su PRIMER MENSAJE como ministro presidente de la SCJN; puntos clave de su discurso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hugo Aguilar Ortiz dio su primer mensaje como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacando la democratización del Poder Judicial. "La democratización del Poder Judicial le da mayor fortaleza, legitimidad y autonomía", aseveró al hablar por primera vez en esta nueva Suprema Corte. En lo más relevante de su discurso, Hugo Aguilar anunció que irá por una política de austeridad, asegurando que ningún juzgador que haya sido electo por la Reforma al Poder Judicial ganará más que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. TRIBUNA te presenta los puntos más relevantes del discurso de Aguilar.

Ningún juzgador ganará más que la presidenta

El ministro presidente de la Suprema Corte anunció que se tendrá máxima austeridad, por lo que los nuevos juzgadores, elegidos por el pueblo, no podrán ganar más que la presidenta de la República. Garantizó que no solamente se van a limitar a las nóminas, sino que irán por la cancelación del seguro de gastos médicos mayores y la revisión de las pensiones de los exministros. Aguilar aseguró que el nuevo Poder Judicial va por ahorros de hasta 800 millones de pesos de forma anual.

Defendió la autonomía de la nueva Suprema Corte

Aguilar Ortiz señaló que se tendrá una relación de diálogo respetuoso con el poder Ejecutivo y Legislativo. Afirmó que se tendrá una absoluta independencia. "Hermanas y hermanos, hoy se reinicia nuestro sistema judicial", afirmó Aguilar Ortiz. Aseguró que en esta nueva etapa nadie se quedará fuera y pidió un voto de confianza.

Justicia de puertas abiertas

Afirmó que es una nueva etapa donde es una "justicia de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural y sin privilegios". "Estaremos abiertos a dialogar con las víctimas, estaremos abiertos al escrutinio de los medios de comunicación y de la sociedad en general", aseveró.

Comete pifia

Al estar dando su discurso, el ministro presidente tuvo una equivocación, pero inmediatamente corrigió al decir: "Por primera vez en la época contemporánea ministros y ministras fuimos designados…NO FUIMOS DESIGNADOS desde arriba, fuimos elegidos en las urnas con el voto libre".

Fuente: Tribuna del Yaqui