Pensión Bienestar: Calendario de pagos del Bienestar septiembre 2025

Ciudad de México.- Si eres derechohabiente o beneficiario de las Pensiones del Bienestar, las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años comenzarán a recibir el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre, según la primera letra de tu primer apellido. De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Adriana Montiel Reyes, publicó de manera oficial el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

Los pagos comenzarán a partir del lunes 1 de septiembre y finalizarán el jueves 25 de septiembre. El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, que es utilizada para realizar retiros en cajeros automáticos o pagos en establecimientos. Los beneficiarios no están obligados a acudir el mismo día de su depósito, ya que los fondos permanecen disponibles en la cuenta sin fecha de caducidad inmediata.

A continuación se detallan las fechas de pago de la pensión del Bienestar por letra del primer apellido:

Calendario Oficial del pago del Bienestar

El depósito que corresponde al bimestre septiembre-octubre será de $6,200 pesos. Este monto ha sido ajustado de forma progresiva en años anteriores como parte del compromiso del Gobierno Federal con la protección del ingreso de las personas adultas mayores. Las personas con discapacidad, el monto también asciende a $3,200 pesos bimestrales. Por otra parte, las Madres Trabajadoras reciben un apoyo de $1,650 pesos por cada hijo registrado.

En el último pago realizado, la Secretaría del Bienestar recalcó su compromiso de atender a los sectores más vulnerables del país, depositando los montos actualizados de este año. Recordemos que, desde enero de 2025, los programas registraron un aumento en sus montos bimestrales: la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil pesos cada dos meses, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanza los 6 mil 200 pesos bimestrales y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 3 mil 200 pesos bimestrales.

Pensión del Bienestar para los Adultos Mayores/Créditos: Internet

El objetivo de este programa es garantizar a los mexicanos una vejez digna y con acceso a bienes y servicios, tales como la alimentación, transporte y salud. Cabe señalar que recibir la pensión no es automático ni vitalicio: Existen criterios de permanencia y reglas de operación estrictas. Los interesados pueden acudir a los módulos más cercanos de la Secretaría del Bienestar, así como a las convocatorias para inscribirse en sus programas.

Fuente: Tribuna del Yaqui