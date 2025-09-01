Primer Informe de Sheinbaum, muere otro humano por rabia y más información en el Top 3 México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, a nivel nacional se espera un día bastante movido y lleno de información. Si tu deseo es arrancar el 1 de septiembre enterado de los acontecimientos más relevantes que ocurren en México, debes quedar a leer y ver el Tribuna Top 3 México. Conoce los detalles sobre la segunda muerte por rabia humana en México y cómo será el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Segundo caso de muerte por rabia confirmado

Se confirmó, en menos de 15 días, la segunda muerte por rabia humana en México, esta vez en un hombre de Colima; la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía para reforzar la vacunación antirrábica.

Dr. Simi tendrá su película animada

El presidente de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, compartió en sus redes sociales, a través de un teaser de 20 segundos, el primer vistazo de lo que será una película animada inspirada en el famoso ícono del Dr. Simi.

Hoy es el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

A 11 meses de haber asumido el cargo como presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá su Primer Informe de Gobierno el día de hoy lunes 1 de septiembre, desde el Palacio Nacional, en la CDMX.

Fuente: Tribuna del Yaqui