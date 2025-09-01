¿Quién es Hugo Aguilar, nuevo presidente de la SCJN y sus similitudes con Benito Juárez?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 1 de junio Hugo Aguilar Ortiz fue electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras recibir más de 6 millones de votos, el mayor número entre los candidatos, y, conforme a la reforma judicial, se convirtió en presidente del tribunal a partir de este 1 de septiembre de 2025. Su llegada a la presidencia de la SCJN marca un momento histórico, pues será apenas el segundo indígena en ocupar ese cargo desde Benito Juárez.

En su discurso, Aguilar Ortiz ha defendido su elección como fruto de un proceso colectivo impulsado por los pueblos indígenas, no por imposición política. Ha declarado su intención de transformar el sistema judicial hacia una justicia más cercana, humanista, con perspectiva pluricultural, de género y ambiental, e incluso ha anunciado que no usará la toga tradicional, optando por vestimenta tradicional indígena como símbolo de sus raíces y de una visión más inclusiva del Poder Judicial.

Hugo Aguilar es un abogado originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, una comunidad mixteca pequeña y rural, nacido el 1 de abril de 1973. Se formó en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde obtuvo su licenciatura en Derecho y luego una maestría en Derecho Constitucional. Desde los años noventa, Aguilar Ortiz ha dedicado su labor profesional a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Fue asesor legal en la Procuraduría para la Defensa Indígena y representante legal en conflictos agrarios en más de 25 comunidades oaxaqueñas. También participó en los diálogos de San Andrés con el EZLN en 1996 y colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en temas como territorio y recursos indígenas. En el ámbito gubernamental, se desempeñó como subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca y, desde 2018, fue coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Similitudes con Benito Juárez

Ambos provienen de contextos indígenas humildes. Juárez fue zapoteca y Aguilar Ortiz es mixteco. Trayectoria jurídica: Juárez sirvió como ministro de la Suprema Corte en el siglo XIX; Aguilar Ortiz ahora repite ese camino como ministro presidente, 170 años después.

Juárez impulsó leyes liberales que limitaron privilegios eclesiásticos y militares; Aguilar trabaja por una representación inclusiva de los pueblos indígenas en las instituciones y busca un sistema judicial más equitativo. Tanto Juárez como Aguilar Ortiz representan cambios trascendentales en sus respectivas épocas, Juárez en la consolidación liberal y Aguilar Ortiz en la inclusión cultural del Poder Judicial.

Fuente: Tribuna del Yaqui