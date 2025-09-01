Sheinbaum rinde su primer informe entre respaldo ciudadano y desafíos pendientes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un año de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo llega a su primer informe con un amplio respaldo ciudadano y una narrativa distinta a la de su antecesor. Con 71 por ciento de aprobación, según la encuesta Mitofsky, la mandataria se coloca entre los presidentes mejor evaluados en la historia reciente, superando a Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, y acercándose a los niveles alcanzados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2019.

El 1 de octubre de 2024, Sheinbaum asumió la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo y la persona más votada en elecciones recientes. Con más de 35.9 millones de votos, su victoria superó no sólo a sus competidores, Jorge Máynez y Xóchitl Gálvez, sino también a los obtenidos por López Obrador en 2018.

Desde el inicio, Sheinbaum ha buscado dar visibilidad y poder a las mujeres, creando la Secretaría de las Mujeres, lanzando programas sociales enfocados en la tercera edad femenina y enviando al Congreso de la Unión reformas para impulsar la igualdad sustantiva de género, aprobadas a finales de 2024. Además, solicitó que se le reconociera como presidenta con A.

Plan México

Uno de los principales retos del primer año fue la relación con Estados Unidos (EU), especialmente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La administración de Sheinbaum logró negociar con éxito para retrasar la imposición de aranceles que hubieran afectado severamente a la economía mexicana, manteniendo cuotas y tarifas bajo revisión, y evitando una posible recesión.

En enero de 2025, Sheinbaum presentó el Plan México, con el objetivo de fortalecer la economía nacional mediante obras de inversión pública y privada, reducción de importaciones y mayor contenido mexicano en industrias estratégicas como la automotriz, electrónica y espacial. El plan incluye diez metas hasta 2030 y cinco ejes fundamentales: creación de empleo calificado, comercio justo, resiliencia de las cadenas de valor, mejora del estándar de vida y apuesta por seguridad y sostenibilidad.

El proyecto ha recibido respaldo del sector privado, incluyendo empresas como Amazon, Mercado Libre, Walmart, Femsa y Bayer, quienes anunciaron inversiones significativas en el país.

Seguridad

La seguridad fue uno de los temas más críticos durante el primer año. Con la expansión de cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las fracturas del Cártel de Sinaloa y el conflicto por el control de plazas en distintas regiones, Sheinbaum implementó una estrategia integral basada en cuatro ejes: atención a las causas del delito, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación interinstitucional.

Bajo su mandato, Omar García Harfuch fue designado secretario de Seguridad, con facultades ampliadas para coordinar a diferentes dependencias y supervisar investigaciones. Gracias a esta estrategia, se lograron capturas históricas de miembros prioritarios de cárteles y decomisos significativos en la frontera norte.

Un hito relevante fue la entrega a Estados Unidos de 29 exintegrantes del crimen organizado, incluyendo a figuras como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y Antonio Oseguera Cervantes.

Programas sociales

Los programas sociales han sido un sello distintivo de la administración Sheinbaum. La presidenta decidió no eliminar los apoyos heredados de la administración anterior y, además, lanzó nuevos programas:

Pensión Mujeres Bienestar: dirigida a mujeres de 60 a 64 años, con pagos bimestrales de tres mil pesos, beneficiando desde el inicio a población indígena y afrodescendiente.

Beca Rita Cetina: beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, con apoyos adicionales para familias con más de un alumno.

Salud Casa por Casa: atención médica preventiva y personalizada a domicilio, con un equipo de cerca de 20 mil profesionales de la salud.

Obras y desarrollo de infraestructura

La continuidad de proyectos emblemáticos de la administración pasada, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Tren México-Toluca, ha sido acompañada por nuevas inversiones en infraestructura. Entre las obras iniciadas destacan:

Nueve puertos y carreteras.

500 kilómetros de caminos artesanales.

10 puentes y distribuidores viales.

Dos aeropuertos y seis rutas de trenes de pasajeros y carga.

17 obras estratégicas de agua y 31 hospitales y centros de salud.

Especial atención ha recibido el plan ferroviario, que contempla la construcción y rehabilitación de más de tres mil kilómetros de vías para pasajeros y carga, con la meta de tener al menos tres nuevas líneas operativas durante los primeros cinco años.

Elección judicial y consolidación institucional

Uno de los pendientes heredados de López Obrador era la elección judicial. Gracias a la mayoría lograda por Morena y aliados en el Congreso de la Unión, y tras un proceso de votación abierto a la ciudadanía el 1 de junio de 2025, se renovaron 881 cargos del Poder Judicial, incluyendo jueces, magistrados y ministros.

Los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomarán protesta esta noche del 1 de septiembre, en un acto que refuerza la independencia y legitimidad del tribunal. Este cambio histórico completa un ciclo que busca consolidar la Cuarta Transformación con un Poder Judicial renovado y electo por los ciudadanos.

Primer Informe: un evento sobrio y representativo

A diferencia de la tradición de realizar actos masivos en el Zócalo, Sheinbaum optó por un formato más institucional y reducido, similar al de su antecesor en su primer informe. El documento será entregado al Congreso de la Unión por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mientras que el mensaje público se dará en Palacio Nacional, frente a funcionarios, empresarios, representantes indígenas y los ministros electos de la SCJN.

