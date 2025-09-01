VIDEO: Captan a exgobernador de Querétaro durante pelea en bar; él explica lo que pasó

Comparta este artículo

Querétaro, Querétaro.- El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, fue protagonista de un altercado físico ocurrido en el bar Canta Corazón, ubicado en la capital del Estado. El incidente cobró notoriedad pública tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa al exmandatario panista en un bar intercambiando golpes con otro individuo antes de que varias personas intervinieran para separarlos.

Tras la viralización del material, que generó críticas de los usuarios de internet, Francisco Domínguez emitió una declaración a través de sus canales oficiales para esclarecer su participación en los hechos. Según su versión, su intervención fue una reacción a una agresión previa sufrida por una mujer que formaba parte de su grupo de colaboradores. El exgobernador afirmó que actuó en defensa de su colega, quien se vio involucrada en una riña iniciada por terceros.

En su comunicado, Domínguez Servién expresó su firme rechazo a la violencia contra las mujeres y confirmó que la Fiscalía General del Estado ya tiene conocimiento del caso para la investigación pertinente. La postura del exfuncionario fue respaldada por el propio establecimiento. A través de un comunicado, la administración del bar Canta Corazón condenó cualquier acto de violencia y corroboró que el conflicto se originó por una agresión física hacia una clienta.

Asimismo, informaron que su personal de seguridad actuó conforme a los protocolos para auxiliar a la persona agredida y disolver la pelea. Al igual que Domínguez, el establecimiento comercial procedió a interponer la denuncia correspondiente contra el presunto agresor inicial. Este episodio se suma a un historial de incidentes públicos en los que el exgobernador ha estado implicado. Durante su carrera política, se han documentado otros altercados físicos.

Entre ellos, destaca un enfrentamiento en septiembre de 2021 con el también exgobernador José Calzada Rovirosa, y otros altercados verbales y físicos durante su etapa como senador de la República. Por ahora, las autoridades estatales serán las encargadas de analizar las pruebas, incluyendo los videos y testimonios, para determinar la secuencia exacta de los eventos y deslindar las responsabilidades legales correspondientes.

Fuente: Tribuna