VIDEO: Comienza una nueva Suprema Corte con ceremonia de consagración de bastón de mando

Ciudad de México.- Hoy 1 de septiembre comenzó una nueva era en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la ceremonia de consagración de bastón de mando en la pirámide redonda en la Zona Arqueológico de Cuicuilco, en la alcaldía Tlalpan, donde diferentes integrantes de comunidades indígenas estuvieron presentes. Ahí, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, encabezó la ceremonia.

Desde las 5:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) en Cuicuilco comenzó el hecho de forma privada y sin acceso para los medios de comunicación. En la ceremonia, además de Aguilar, estuvo presente Lenia Batres, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y Giovanni Figueroa.

"Tengan la seguridad de que es una corte distinta, una corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no los va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes, y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección", afirmó Aguilar Ortiz. En la ceremonia estuvieron presentes indígenas provenientes de Oaxaca y San Juan Chamula.

Protestan contra ceremonia

Al lugar acudió el profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para protestar, señalando que la ceremonia es una simulación. "Tenemos muchos años defendiendo los bienes nacionales que se denominan como monumentos y zonas arqueológicos. No todos los pueblos indígenas usan el bastón de mando. Hay muchísimos pueblos en nuestro territorio nacional que merecen respeto; no hay que cosificar las cosas por un bastón de mando que se inventó (Andrés Manuel) López Obrador y que Claudia Sheinbaum Pardo ha seguido utilizando y no respetando a los pueblos".

Agenda de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación

El evento principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está programado para las 21:39 en la sede principal. A este evento está invitada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien hoy tiene su Primer Informe de Gobierno. El acto ha sido llamado 'Apertura de las puertas de la justicia para el pueblo de México".

Fuente: Tribuna del Yaqui