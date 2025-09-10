Frente frío número 3 y ciclón 'Mario' provocan lluvias en varios estados de México

Ciudad de México.- El frente frío número 3 y el ciclón tropical 'Mario' se combinarán para generar lluvias de intensas a torrenciales en gran parte del territorio mexicano desde este miércoles 11 hasta el sábado 14 de septiembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el organismo, el ingreso del nuevo frente frío al norte y noreste del país, junto con la interacción del ciclón en el océano Pacífico, provocará tormentas eléctricas, descargas, rachas de viento y posibles granizadas en varias entidades.

Estados afectados por el frente frío número 3 y el ciclón 'Mario'

El SMN detalló que las lluvias más fuertes se presentarán en:

Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca: Lluvias torrenciales.

Puebla, Campeche y Yucatán: Lluvias intensas.

Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí: Lluvias muy fuertes.

Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México: Lluvias fuertes con posibles tormentas.

Sinaloa.

Nayarit.

Además, se prevé un descenso en la temperatura, principalmente en el norte del país, así como oleaje elevado en las costas del Pacífico sur y del Golfo de México.

Frente frío número 3 y el ciclón 'Mario'

Las autoridades pidieron a la población tomar precauciones por la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas montañosas, aumento en ríos y arroyos en estados del sur y sureste, vientos fuertes que podrían derribar árboles y anuncios espectaculares. Así mismo, recomendaron evitar cruzar calles con corrientes de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil.

Pronóstico extendido

Miércoles 10 de septiembre: Inicio de lluvias intensas en Chiapas y Tabasco.

Jueves 11 de septiembre: El ciclón 'Mario' se acercará a costas mexicanas, reforzando las precipitaciones en el sureste.

Viernes 12 de septiembre: Frente frío número 3 avanza hacia el centro y oriente del país, generando lluvias en el Valle de México.

Sábado 13 de septiembre: Condiciones de tormenta en el sur, oriente y península de Yucatán.

El ciclón tropical 'Mario', ubicado en el Pacífico, mantiene una trayectoria que lo mantiene cercano a costas nacionales. Aunque aún no impacta directamente, sus bandas nubosas ya favorecen la formación de tormentas. El frente frío número 3 y el ciclón 'Mario' marcarán un cambio importante en el clima de México durante esta semana. Se espera un ambiente más fresco en el norte y lluvias generalizadas en el centro y sur del país.

Consulta en los gráficos el #Pronóstico a cuatro días en el #EdoMéx y la #CDMX.?? pic.twitter.com/Ad0MYjVWom — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui