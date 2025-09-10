Frentes Fríos y monzón mexicano provocarán FUERTES LLUVIAS en México HOY 9 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 10 de septiembre, México experimentará condiciones atmosféricas contrastantes que van desde lluvias intensas en diferentes estados hasta temperaturas superiores a los 40°C en el noroeste del país. Los fenómenos meteorológicos que confluyen hoy, como frentes fríos, ondas tropicales y sistemas de baja presión, mantienen al territorio bajo un panorama de inestabilidad que exige precaución en carreteras, zonas serranas y regiones costeras. ¡Aquí el pronóstico del clima!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío número 3, en combinación con la corriente en chorro subtropical, favorecerá vientos fuertes acompañados de tolvaneras en el noroeste, además de un refrescamiento en las temperaturas en Baja California, donde también se esperan lluvias aisladas.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

Al mismo tiempo, el monzón mexicano, junto con una circulación ciclónica que se desarrolla al sur del golfo de California, será el principal motor de lluvias muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango, además de precipitaciones fuertes en Baja California Sur y Sonora, con intervalos de chubascos en Chihuahua.

En el norte del país, el frente frío número 2 se mantiene estacionario sobre el noreste. Aunado a la inestabilidad atmosférica, generará lluvias intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas, además de precipitaciones fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila. Este sistema tenderá a desplazarse hacia el norte del golfo de México al final del día, lo que reducirá su influencia en territorio nacional.

El centro del país no queda exento de la inestabilidad. Un canal de baja presión, junto con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, propiciará lluvias intensas en Puebla. También se prevén precipitaciones muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco, mientras que en Tlaxcala, Ciudad de México (CDMX), Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas las lluvias serán fuertes.

Todas estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento que podrían complicar la movilidad en zonas urbanas y carreteras.

En el sur, la onda tropical número 31 se desplazará sobre Oaxaca y Guerrero, acompañada de una zona de baja presión con potencial ciclónico. Este fenómeno favorecerá lluvias intensas en ambas entidades, con riesgo de deslaves e inundaciones en regiones montañosas. Asimismo, la interacción de un canal de baja presión en el sureste, junto con el flujo de aire húmedo del mar Caribe y la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico Sur, generará lluvias intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz; muy fuertes en Yucatán y Campeche; y fuertes en Quintana Roo.

El ambiente caluroso persistirá a lo largo del litoral del Pacífico, golfo de México y la península de Yucatán. Sonora registrará las temperaturas más extremas de la jornada, con máximas de entre 40 y 45°C. En entidades como Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Tabasco se esperan valores entre 35 y 40 grados, mientras que estados del centro como Jalisco, Colima, Puebla y Morelos tendrán temperaturas máximas que rondarán los 30 a 35 grados.

En contraste, durante la mañana se reportarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, reflejando la diversidad de climas en el país.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, pues las lluvias podrían reducir la visibilidad, incrementar el caudal de ríos y arroyos, y ocasionar inundaciones repentinas, así como caída de árboles y espectaculares debido a los vientos fuertes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)