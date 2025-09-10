Marcelo Ebrard anuncia que México elevará de 20 a 50% aranceles a autos fabricados en China

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados recibió un proyecto de decreto que reforma cientos de fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que además permitirá recaudar unos 3 mil 760 millones de dólares extras en 2026.

Los aranceles alcanzarán a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio. Ebrad precisó a periodistas que tendrán aranceles los autos ligeros y autopartes.

Marcelo Ebrard Secretario de Economía/Créditos: Internet

"Lo que vamos a hacer es subirlo al máximo permitido. Ya tienen arancel. El arancel 20 por ciento. Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar más alto, que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50 por ciento. ¿Por qué? Porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia", dijo el funcionario.

Por otra parte, México ya impone diversos aranceles a productos provenientes de China, además de los autos, como al comercio electrónico, ropa, zapatos y algunos productos manufacturados. Así mismo, Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de Hacienda, dijo que la reforma cumple con los tratados comerciales que tiene México y la regulación de nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que aportaría unos 70,000 millones de pesos extras en 2026.

Explica @Claudiashein que decidieron aplicar aranceles a los países con los que México no tiene acuerdos comerciales con la finalidad de producir lo que se importa incluyendo el sector automotriz. No lo dice pero el arancel a los autos chinos será de 50%. pic.twitter.com/kAmPgr5oXn — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) September 10, 2025

El gobierno de Claudia Sheinbaum, ha tratado de impulsar la industria nacional a través del "Plan México", que se enfoca en parques industriales y proyectos de gastos públicos destinados a estimular la inversión en un entorno comercial. Cabe destacar que Sheinbaum ya había elevado los aranceles sobre algunos productos extranjeros, como textiles y venta de ropa directa al consumidor.

En tanto, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señaló que se buscó "calibrar" los productos en los sectores en los que México no tiene sustitutos nacionales y una "elasticidad" de reemplazo baja con producción local para evitar impacto sobre la inflación. Los funcionarios no respondieron a consultas específicas sobre si habría un aumento generalizado de aranceles a los países con los que México no tiene tratados. Tampoco detallaron cuáles podrían verse afectados.

#ÚltimaHora | Marcelo Ebrard dijo que el Gobierno federal está considerando aumentar aranceles a autos provenientes de Asia, en particular de China, del 20 al 50 por ciento uD83DuDCB2 pic.twitter.com/jpgewwFnUz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui