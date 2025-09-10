México levantará intervención a CIBanco, Intercam y Vector por falta de pruebas en lavado de dinero

Ciudad de México.- El secretario de Hacienda, Édgar Amador, anunció que el Gobierno Federal está por levantar la intervención gerencial a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, tras concluir que no existen pruebas fehacientes que respalden las acusaciones por presunto lavado de dinero hechas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), Amador explicó que la intervención aplicada a las tres instituciones en junio pasado fue una medida preventiva con el objetivo de proteger al sistema financiero mexicano.

La intervención oportuna fue justamente para detener ese riesgo, lo cual ha transcurrido de manera normal, pero no ha habido pruebas fehacientes de esta conducta", sostuvo el funcionario.

El secretario detalló que la decisión de intervenir se tomó ante los señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses, aunque estos generaron únicamente 'problemas menores'. No obstante, subrayó que las instituciones involucradas representan apenas el uno por ciento de los activos del sistema financiero nacional, por lo que su posible afectación no comprometía la estabilidad general, aunque sí ameritaba atención para evitar nerviosismo en los mercados.

Gobierno Federal concluye intervención a tres instituciones financieras

Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró que el Departamento de Estado de Estados Unidos no entregó evidencia que respaldara las acusaciones:

No nos entregaron pruebas que sustentaran la acusación", respondió ante una pregunta de los medios.

Amador también informó que los procesos de reestructuración de estas instituciones ya están en marcha. En el caso de Intercam, todas sus divisiones (excepto la licencia bancaria) fueron adquiridas por Kapital Bank. Respecto a CIBanco, señaló que el negocio fiduciario ya fue transferido a otra entidad, mientras que la intervención a Vector "está respondiendo de manera normal".

Al ser cuestionado sobre el futuro de estas instituciones, el secretario precisó que los procedimientos siguen los lineamientos establecidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y se anunciarán conforme avancen las etapas del proceso.

El sistema bancario mexicano sigue siendo uno de los mejor capitalizados del mundo. El índice de capitalización es del 19 por ciento, cuando el mínimo regulatorio internacional es de alrededor del 10.5 por ciento. Esto demuestra su solidez y buen funcionamiento", concluyó.

Sin pruebas de lavado, liberan a CIBanco, Intercam y Vector de intervención

Fuente: Tribuna del Yaqui