Sheinbaum habla del apoyo a ganaderos, cambian audiencia a hijo del 'Chapo' y más en el Top 3 México

Sheinbaum solicitó extradición a EU de responsables del caso Ayotzinapa

La mandataria de México informó que solicitó al secretario de Estado de EU, Marco Rubio, la extradición de dos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Posponen audiencia de Joaquín Guzmán López en Chicago

La Corte de Distrito Norte de Illinois en Chicago pospuso nuevamente la audiencia de Joaquín Guzmán López, alias 'El Chapito', hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán; la nueva reunión en la corte se programó para el próximo 13 de noviembre de 2025, según lo indicó la minuta emitida por la jueza Sharon Johnson Coleman.

Programa de apoyo a ganaderos iniciará en los próximos días

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que espera que el programa de apoyo a ganaderos de Sonora que anunció durante su reciente gira en la entidad inicié en los próximos días, con el cual se busca producir carne en México en lugar de exporta solo ganado.

