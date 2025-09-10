Subirán los impuestos de refrescos, cigarros, videojuegos violentos y apuestas en línea

Ciudad de México.- La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca hacerse de ingresos presupuestarios por 8 billones 721 mil 100 millones de pesos para el próximo año, como parte de ingresos totales por 10 billones 193 mil 683 millones; una proporción importante vendría del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), el que se cobra a gasolinas, bebidas azucaradas y cigarros, y del gravamen general a la importación, de acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos 2026, presentada al Congreso y que forma parte del Paquete Económico para el próximo año.

Bancos, refresqueras, apuestas en línea, videojuegos, fintechs y plataformas de comercio electrónico se encuentran entre los sectores en los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone aumentar las tasas de impuestos que se cobran o eliminar exenciones fiscales que favorecen la evasión. Esto es un abanico de medidas que pretenden incrementar la recaudación "sin la necesidad de crear nuevos impuestos generales", expuso.

Subirán impuestos de estos productos

El objetivo de este impuesto no es solo recaudar dinero, sino también desincentivar el consumo de productos asociados a riesgos para la salud o el ambiente y usar esos recursos para financiar salud, educación y otros servicios públicos. En el caso de los cigarros y productos de tabaco, la propuesta del gobierno plantea un aumento considerable: La tasa de impuesto que se aplica sobre el precio (conocida como ad valorem) subiría de 160 por ciento a 200 por ciento.

De entrada se expone un paquete de "impuestos saludables", que de acuerdo con la dependencia busca "fomentar hábitos de consumo más sanos entre los mexicanos", así como la eliminación de beneficios a bancos por la inversión en bonos que son herencia del rescate bancario de los años 90 del siglo pasado.

Van por 41 mil mdp en alza de impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos.



Los que juraron que no habría aumentos...#Presupuesto2026 pic.twitter.com/eL7lLFl2ZT — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 9, 2025

Con ese fin, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación presentada al congreso propone "incrementar la cuota a 3.0818 pesos por litro de producto (en bebidas saborizadas), incluyendo aquellas que contienen cualquier tipo de azúcares no calóricos". Para los tabacos labrados se propone aumentar la tasa ad valorem, así como establecer un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030, con un periodo de transición entre los ejercicios fiscales de 2026 a 2029, además de incorporar los nuevos productos que contienen nicotina (denominadas "bolsas de nicotina").

Hacienda argumenta que busca desincentivar el consumo de estos productos, dado que las bebidas saborizadas han contribuido a que 76.2 por ciento de la población mayor de 20 años sufra sobrepeso u obesidad, condiciones asociadas con enfermedades como diabetes, padecimientos cardiacos, cáncer, osteoartritis y trastornos metabólicos; a la vez, el consumo de tabaco se asocia con el fallecimiento de 63 mil personas al año.

#Mañanera @Claudiashein explicó que el aumento de impuestos a refrescos y tabaco tiene un objetivo de salud pública, no recaudatorio. Sobre videojuegos, dijo que se enfocan en seguridad y el acompañamiento de padres, sin prohibición.https://t.co/ti8sAhLAdg

uD83DuDCF9Especial pic.twitter.com/t9YN0jnNUo — REFORMA (@Reforma) September 9, 2025

