Tribuna Top 3 México: Explota pipa en CDMX, elevarán aranceles a autos de China y más noticias

Ciudad Obregón, Sonora.

México elevará al 50 por ciento los aranceles de autos chinos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrad, afirmó que el Gobierno Federal pretende elevar los aranceles sobre los automóviles fabricados en Asia. El impuesto a los vehículos chinos podría incrementar hasta un 50 por ciento.

EU acusa a líder de la Luz del Mundo por crimen organizado y abuso sexual

Una Fiscalía en Nueva York acusó al religioso mexicano-estadounidense, Nassón Joaquín García, por crimen organizado y abuso sexual. Los documentos señalan que el líder de La Luz del Mundo habría facilitado el abuso sistemático de menores y mujeres, además aseguran que cometió delitos financieros

Más de 50 heridos por explosión de pipa en CDMX

Más de 50 personas resultaron lesionadas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX. Se mencionó que más de una docena de los heridos se encuentran graves. En redes sociales circulan impresionantes videos del momento.

