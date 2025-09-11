Alumnos recuerdan y honran al profe Noé, una de las víctimas de la explosión en Iztapalapa

Ciudad de México.- El maestro Eduardo Noé García Morales es una de las víctimas mortales de la explosión de una pipa de gas registrada en la alcaldía Iztapalapa. El profe Noé, como le decían sus alumnos, impartía diversas asignaturas en la Escuela Preparatoria Oficial N0. 327, en el municipio de La Paz, conocido popularmente como Los Reyes La Paz, en el Estado de México, y en la Escuela Secundaria Técnica No. 53 Adolfo López Mateos.

A través de un comunicado oficial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lamentó la pérdida del profesor y extendió sus condolencias hacia la familia del fallecido. La Supervisión Escolar de la Zona Núm. 47 de Bachillerato General también se unió al pésame y se pronunció sobre la muerte de Eduardo Noé. En fotos difundidas por El Universal se apreció a estudiantes dejando un ramo de flores y colocaron una fotografía del maestro en el sitio del incidente.

Él siempre nos decía que siempre viéramos hacia adelante, que nunca nos rindiéramos... siempre nos apoyaba en eso, nos decía que no importaba el lugar en el que estuviéramos, siempre teníamos que encontrar la forma de salir adelante. Le diría que muchas gracias porque fue un gran profesor y me ayudó mucho en mi formación, yo creo que es una de las personas más importante por las que ahora sigo adelante. En la secundaria fue un gran soporte para mí", mencionó para NMás Elías, uno de los tantos jóvenes a los que el profe Noé le impartió clases.

Así es como estudiantes recuerdan al profesor Eduardo Noé García Morales, de la secundaria No. 53 Adolfo López Mateos en Iztapalapa, que murió durante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy8mbT pic.twitter.com/B1xHivBV6W — NMás (@nmas) September 11, 2025

Según información de diferentes medios de comunicación, Noé se trasladaba a la Escuela Secundaria Técnica No. 53 Adolfo López Mateos para cumplir con su jornada laboral cuando se registró la explosión. Estudiantes llegaron a la preparatoria 'Quetzales' No. 327, plantel educativo que suspendió clases en memoria del profesor fallecido, parar colorar un moño negro como señal de luto y coloraron unas veladoras en la fachada del inmueble en el que alguna vez dio clases Eduardo Noé.

uD83DuDD4A? Jóvenes colocan rosas blancas y una fotografía de Eduardo Noé García Morales, profesor Preparatoria Oficial 327 de Chicoloapan, quien perdió la vida en la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia.



FOTOS: Hugo Salvador | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/mMMTOueNur — El Universal (@El_Universal_Mx) September 11, 2025

uD83DuDD6F? Un moño negro y veladoras están hoy la Prepa “Quetzales” 327 en Los Reyes La Paz.



Eduardo Noé García Morales, maestro de matemáticas, murió tras la explosión de la pipa en Iztapalapa mientras se trasladaba a dar clases en la Secundaria Técnica 53.



Vía: @Lucero_Rdz_Mx… pic.twitter.com/l154XsZJ4O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Jefa de Gobierno muestra apoyo para familia de las víctimas

A través de su cuenta en la red social X, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que estuvo recorriendo los hospitales en las que se encuentran las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia. La mandataria informó que en estos recorridos estuvo acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y afirmó que se brindará el apoyo necesario a las familias de los afectados.

Reiteramos a sus familias que no están solas, cuentan con todo nuestro apoyo, y solidaridad en estos momentos tan difíciles. Seguiremos acompañándolos en todo momento", escribió Brugada Molina en su más reciente publicación hasta el momento de la publicación de esta nota.

Recorrimos los hospitales donde reciben atención las víctimas del incidente en el Puente de la Concordia, junto con la gobernadora del Estado de México, @delfinagomeza.

Reiteramos a sus familias que no están solas, cuentan con todo nuestro apoyo, y solidaridad en estos momentos… pic.twitter.com/vtNX6pYqsC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui