Alumnos recuerdan y honran al profe Noé, una de las víctimas de la explosión en Iztapalapa

Ciudad de México.- El maestro Eduardo Noé García Morales es una de las víctimas mortales de la explosión de una pipa de gas registrada en la alcaldía Iztapalapa. El profe Noé, como le decían sus alumnos, impartía diversas asignaturas en la Escuela Preparatoria Oficial N0. 327, en el municipio de La Paz, conocido popularmente como Los Reyes La Paz, en el Estado de México, y en la Escuela Secundaria Técnica No. 53 Adolfo López Mateos.
A través de un comunicado oficial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lamentó la pérdida del profesor y extendió sus condolencias hacia la familia del fallecido. La Supervisión Escolar de la Zona Núm. 47 de Bachillerato General también se unió al pésame y se pronunció sobre la muerte de Eduardo Noé. En fotos difundidas por El Universal se apreció a estudiantes dejando un ramo de flores y colocaron una fotografía del maestro en el sitio del incidente.
Él siempre nos decía que siempre viéramos hacia adelante, que nunca nos rindiéramos... siempre nos apoyaba en eso, nos decía que no importaba el lugar en el que estuviéramos, siempre teníamos que encontrar la forma de salir adelante. Le diría que muchas gracias porque fue un gran profesor y me ayudó mucho en mi formación, yo creo que es una de las personas más importante por las que ahora sigo adelante. En la secundaria fue un gran soporte para mí", mencionó para NMás Elías, uno de los tantos jóvenes a los que el profe Noé le impartió clases.
Según información de diferentes medios de comunicación, Noé se trasladaba a la Escuela Secundaria Técnica No. 53 Adolfo López Mateos para cumplir con su jornada laboral cuando se registró la explosión. Estudiantes llegaron a la preparatoria 'Quetzales' No. 327, plantel educativo que suspendió clases en memoria del profesor fallecido, parar colorar un moño negro como señal de luto y coloraron unas veladoras en la fachada del inmueble en el que alguna vez dio clases Eduardo Noé.
Jefa de Gobierno muestra apoyo para familia de las víctimas
A través de su cuenta en la red social X, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que estuvo recorriendo los hospitales en las que se encuentran las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia. La mandataria informó que en estos recorridos estuvo acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y afirmó que se brindará el apoyo necesario a las familias de los afectados.
Reiteramos a sus familias que no están solas, cuentan con todo nuestro apoyo, y solidaridad en estos momentos tan difíciles. Seguiremos acompañándolos en todo momento", escribió Brugada Molina en su más reciente publicación hasta el momento de la publicación de esta nota.
