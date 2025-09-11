Conagua alerta por lluvias fuertes y vientos en gran parte de México HOY jueves 11 de septiembre

Ciudad de México.- Este jueves 11 de septiembre de 2025, la República Mexicana enfrentará condiciones meteorológicas que incluyen lluvias intensas en varias entidades, acompañadas de descargas eléctricas, granizo, oleaje elevado y rachas de viento. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo de México que advierten las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves la zona de baja presión al sur de Guerrero se combina con un canal de baja presión que se extiende desde el occidente hasta el centro del país. Esta interacción propiciará lluvias de gran intensidad en estados del occidente y centro, entre ellos Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Se prevén #Lluvias intensas en zonas del occidente, oriente, sur y sureste de #México, así como la #PenínsulaDeYucatán.

Más información en ??https://t.co/FWULKBm2OZ pic.twitter.com/Jp66OtWWkK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 11, 2025

En estas regiones se prevén acumulaciones significativas, acompañadas de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, oleaje elevado e incluso la formación de trombas marinas frente a las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En el sur y sureste, otros canales de baja presión, sumados a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y el mar Caribe, reforzarán la inestabilidad atmosférica, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En varias de estas entidades las precipitaciones podrían alcanzar niveles intensos, con especial atención en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde el riesgo de deslaves, inundaciones urbanas y crecida de ríos es alto. Quintana Roo también presentará lluvias de consideración, aunque en menor proporción que el resto de la península.

En el norte del país, la actividad del monzón mexicano favorecerá lluvias fuertes en estados del noroeste, incluyendo Sonora y Sinaloa, mientras que intervalos de chubascos se registrarán en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y Baja California Sur. Aguascalientes experimentará únicamente lluvias aisladas. Aunque de menor magnitud que en el sur y sureste, estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Los organismos meteorológicos advirtieron que las lluvias intensas de este día podrían reducir la visibilidad en carreteras, provocar acumulación de agua en vialidades, incrementar caudales de ríos y arroyos, así como ocasionar deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Además, los fuertes vientos y oleaje elevado podrían generar caída de árboles y anuncios publicitarios en áreas urbanas cercanas a la costa.

Conoce las condiciones del tiempo que prevalecerán en #México durante este día, con el #VideoPronóstico del #SMNmx. Consúltalo aquí ?? pic.twitter.com/g4fbqQ5GC9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 11, 2025

Temperaturas HOY 11 de septiembre

En cuanto a temperaturas, la mayor parte del territorio experimentará ambiente caluroso. En estados como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, los valores oscilarán entre 35 y 40 °C. En zonas de Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Morelos, se prevén máximas de 30 a 35°C. Por la madrugada y al amanecer, zonas montañosas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla podrían registrar mínimas de 0 a 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)