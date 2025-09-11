Explosión en Iztapalapa: Zoé Robledo y Martí Batres informan sobre víctimas hospitalizadas

Ciudad de México.- Este jueves 11 de septiembre, durante la conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo' de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y del IMSS-Bienestar compartieron información sobre las personas lesionadas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

Como se sabe, el siniestro, ocurrido el día de ayer en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó a decenas de personas lesionadas, entre ellas mujeres, niños y adultos mayores. Ante esto, los hospitales del IMSS, Issste e IMSS-Bienestar brindaron atención inmediata a los afectados, priorizando a quienes presentaban lesiones graves, principalmente quemaduras de primer y segundo grado.

Este es el estado de salud para las víctimas

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que 26 personas fueron atendidas inicialmente en los hospitales de la institución, debido a la cercanía del siniestro con el Hospital General de Zona 53 en Los Reyes. Lamentablemente, uno de los pacientes falleció, mientras que seis personas ya fueron dadas de alta. Actualmente, 19 pacientes permanecen hospitalizados, de los cuales 10 se encuentran en estado grave en el Hospital Magdalena de las Salinas.

El funcionario señaló que durante el traslado de algunos pacientes se emplearon servicios aéreos, y la atención fue posible gracias a la coordinación de especialistas y equipos de traslado, incluyendo la participación de 'Los Relámpagos' del Estado de México (Edomex), con un total de cerca de 125 profesionales involucrados en la atención de los más graves.

Zoé Robledo informó que la atención médica se brinda en hospitales del IMSS y del ISSSTE a todas las personas afectadas por la explosión, sin importar su condición de derechohabiencia. pic.twitter.com/FYB5Tcp63t — BCT Neus (@bctneus) September 11, 2025

Otros pacientes se encuentran en distintos hospitales: en el Hospital de Texcoco y en el Hospital Pediátrico de Siglo XXI se atiende a menores con lesiones menores; tres pacientes adicionales se encuentran en el Hospital de Iztapalapa, también de menor gravedad.

Por su parte, el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, destacó que el sistema de salud de la institución actuó como un sistema universal, atendiendo a todas las personas sin importar su derechohabiencia. Actualmente, 32 pacientes se encuentran bajo cuidado médico; de estos, 16 han sido dados de alta debido a que sus lesiones fueron leves, mientras que los restantes continúan hospitalizados.

Cinco personas están en estado grave en el Hospital Ignacio Zaragoza; una más en el Hospital de Tláhuac y otra fue trasladada al Hospital 20 de Noviembre. Entre los casos más críticos, algunas víctimas presentan quemaduras que afectan más del 50 por ciento de la superficie corporal, en algunos casos hasta el 90 por ciento.

Por otra parte, el IMSS-Bienestar, a través de su Comando Atención de Emergencias, coordinó la atención en el Hospital General de Iztapalapa y la Clínica Hospital Emiliano Zapata, realizando referencias a otros hospitales especializados en quemaduras y cirugía plástica, así como al Instituto Nacional de Rehabilitación.

Actualmente, hay 27 pacientes en sus instalaciones; de ellos, 10 son graves y se encuentran en el Hospital Rubén Leñero, especializado en lesiones por quemaduras, mientras que dos menores reciben atención en el Hospital Pediátrico Moctezuma y el resto en el Hospital Balbuena.

Señalaron que la prioridad de las instituciones sigue siendo la atención de los pacientes más graves y el traslado a unidades médicas especializadas para brindarles cuidados adecuados, mientras se mantiene seguimiento constante a los familiares de los afectados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'