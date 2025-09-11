Grito de independencia de Claudia Sheinbaum: ¿Dónde se puede ver y a qué hora inicia?

Ciudad de México.- El próximo 15 de septiembre, el Zócalo de la Ciudad de México será el epicentro de una de las tradiciones cívicas más importantes del país, la ceremonia del Grito de Independencia. Este año, el evento será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una celebración popular, accesible para millones de mexicanos tanto en la plaza pública como a través de diversas plataformas de transmisión.

La jornada en la Plaza de la Constitución comenzará a las 20:00 horas (centro) con un programa musical diseñado para ambientar la noche. El público asistente podrá disfrutar de las presentaciones de la cantante Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza, quienes abrirán el escenario para el acto principal. El momento culminante de la noche se desarrollará conforme al protocolo tradicional. Alrededor de las 22:50 horas (centro) dará inicio la ceremonia formal con la entrega de la bandera nacional.

Posteriormente, en punto de las 23:00 horas (centro), la presidenta Claudia Sheinbaum saldrá al balcón de Palacio Nacional para pronunciar el histórico Grito de Independencia, rememorando a los héroes que dieron patria y libertad a la nación. Tras el acto cívico, la celebración continuará con la presentación estelar de La Arrolladora Banda El Limón, uno de los grupos más reconocidos de la música regional mexicana, que será la encargada de cerrar los festejos en la plancha del Zócalo.

Opciones de transmisión en vivo

En televisión abierta, las principales cadenas nacionales ofrecerán programaciones especiales. Televisa, a través de sus canales Las Estrellas (Canal 2) y Foro TV, realizará una cobertura completa desde horas antes de la ceremonia. De la misma manera, los medios públicos como Canal 22 y Canal Once brindarán una transmisión cultural y cívica, con programas alusivos a las fiestas patrias durante el 15 y el 16 de septiembre.

En el ámbito digital, el Gobierno de México facilitará el acceso a través de sus canales oficiales. La señal será emitida en vivo por el canal de YouTube del Gobierno de México y del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie). Asimismo, las cuentas oficiales del Gobierno en redes sociales como Facebook y TikTok también transmitirán la ceremonia en tiempo real, permitiendo una interacción directa con los usuarios.

Fuente: Tribuna