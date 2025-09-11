Hoy No Circula Jueves 11 de septiembre: ¿Hay Contingencia Ambiental HOY en CDMX?

Ciudad de México.- ¡Se aproxima el fin de semana! El segundo tras el regreso a clases y previo a las Fiestas Patrias en México. No obstante, programas como el Hoy No Circula, que cuidan la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) operaran con normalidad este jueves 11 de septiembre de 2025. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte oficial de sus restricciones.

Programa Hoy No Circula del jueves 11 de septiembre de 2025

Mediante sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este jueves 11 de septiembre de 2025 los niveles de contaminación y de ozono en la capital mexicana se encuentran dentro de los parámetros, por lo que no se ha activado la Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula. Por tanto, el Hoy No Circula funciona sin cambios tanto en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), como en las demás entidades donde se aplica: Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Consulta el programa Hoy No Circula de este jueves. Foto: CAMe

Lo anterior significa que este jueves solo no transitan los coches que cuentan con la terminación de placas 1 y 2; el holograma de verificación 1 y 2; y el engomado color verde. Recuerda que las normas de este programa de tránsito se mantienen en un horario que va desde las 05:00, hasta las 22:00 de la noche.

Conoce cuáles son los coches exentos del programa

El Hoy No Circula no se aplica para todos los carros que circulan en el Valle de México, ya que están exentos los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00, así como a los híbridos o eléctricos. De igual forma, están libres de las restricciones de tránsito los autos que tienen placas de discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos.

Tampoco se contemplan en las normas vigentes a los coches que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud. Las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos igualmente pueden circular todos los días.

A esto asciende la multa por infringir el Hoy No Circula

Si no respetas las normas del Hoy No Circula los días que se mantiene vigente, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) te detendrán y te verás obligado a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta (UMA). Cabe señalar que este 2025 UMA tendrá un valor de 113.14 pesos. Mensualmente su valor será de 3,439.46 y de forma anual será de 41, 273.52 pesos. ¡Cuida tu economía!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)