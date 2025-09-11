8 muertos por explosión de pipa, reaparece Peña Nieto en España y más noticias en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Las noticias ha nivel nacional siempre se encuentran en movimiento y por ello es importante mantenerse al tanto de lo que acontece en todo territorio mexicano. Quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 México para que te enteres de la información más relevante que acontece en el país. Por ejemplo, las autoridades de la CDMX ya elevaron la cifra de muertos por la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Segob presenta a la nueva titular de la CNB



La actual Fiscal Especial para la Investigación de Desaparición Forzada, Martha Lidia Pérez, fue nombrada por la Secretaría de Gobernación como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Peña Nieto reaparece en torneo de golf en España

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien reside actualmente en Madrid, España, reapareció este jueves participando en un torneo benéfico de golf, el cual busca recaudar fondos contra el cáncer de mama- Al evento también acudieron deportistas como Rafael Nadal e Iker Casillas.

Reportan ocho fallecidos y 94 lesionados tras explosión en Iztapalapa

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que ya suman ocho fallecidos tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa; además, declaró que en total fueron 94 personas lesionadas, de las cuales 22 se encuentran en estado de gravedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui