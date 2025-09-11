Se confirma el fallecimiento de Ana Daniela Barragán; desapareció más de 24 horas tras explosión de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México.- Después de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, la joven Ana Daniela Barragán quedó en calidad de desaparecida, encontrando únicamente su cartera y celular. Y tras más de 24 horas de una intensa búsqueda, se confirmó que la joven, estudiante de la FES Cuautitlán, falleció al no superar las heridas por la explosión.

El caso de Ana Daniela Barragán generó gran conmoción en redes sociales porque, en el momento del accidente (el miércoles 10 de septiembre), los familiares de la estudiante se enteraron de la situación por el celular de la joven, el cual estaba quemado, pero todavía sonaba en la mochila de la joven. Es así que se comenzó con una intensa búsqueda.

La confirmación de la muerte de la joven se dio a conocer a través de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que confirmó su fallecimiento en un comunicado al dar sus condolencias. "Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, lamenta el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela Barragán Ramírez, acaecido el 10 de septiembre de 2025. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria. Descanse en paz", se lee en la esquela.

#AlMomentouD83DuDEA8La FES Cuautitlán (@FESC_UNAM), lamenta profundamente el fallecimiento de su alumna Ana Daniela Barragán Ramírez, joven que había sido reportada como desaparecida tras la #explosión en la calzada Ignacio Zaragoza en #Iztapalapa. uD83DuDD4A?#QEPD #ÚltimaHora pic.twitter.com/KhgAB4JcD3 — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 12, 2025

Desapareció más de 24 horas

Tras la explosión, Ana Daniela Barragán llegó en calidad de desconocida al Hospital General Iztapalapa y después fue llevada al Hospital General Rubén Leñero. Para poder reconocerla, se le tuvo que hacer un examen de ADN, ya que debido a la gravedad de las heridas era imposible.

Bryan Ramos, novio de Ana Daniela, también confirmó su fallecimiento en redes señalando: "Perdí a mi compañera de vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir de que te conocí. En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre, mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden. Prometo buscarte en la otra vida y cumplir nuestra promesa". Ana Daniela Barragán tenía 19 años y estudiaba en la Facultad de Ingeniería Cuautitlán.

uD83DuDEA8Tras el fallecimiento de Ana Daniela Barragán Ramírez, joven que se había mantenido como desaparecida tras explosión en Iztapalapa, su novio Brayan Ramos le dedicó unas palabras en sus redes sociales.



“Perdí a mi futura esposa… nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad… pic.twitter.com/jMtMV3CzBJ — Azucena Uresti (@azucenau) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui