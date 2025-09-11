Sheinbaum envía "solidaridad" a víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa; promete apoyo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermos Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 11 de septiembre de 2025, la mandataria mexicana rindió su primera declaración pública tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, siniestro ocurrido el día de ayer en el Puente de la Concordia que dejó cuatro muertos, hasta ahora.

Al inicio de la rueda de prensa de este jueves, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que, desde que se informó del accidente, el Gabinete de seguridad, así como de salud, han estado pendientes para coordinarse con el Gobierno de la ciudad de México (CDMX), liderado por Clara Brugada, y apoyar en todo lo que se requiera: "Hemos estado ayer, pues cercanos y con los equipos junto a la jefa de Gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa".

"Lo que necesiten, vamos a estar"



Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) lamenta el accidente en el que una pipa explotó dejando 4 muertos y 90 heridos en el Puente de la Concordia, #Iztapalapa



También condenó el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador en #EU pic.twitter.com/SgfCF9VT8D — Publimetro México uD83CuDF10 (@PublimetroMX) September 11, 2025

Asimismo, Sheinbaum Pardo apuntó que tanto la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), como la Secretaría de Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) están pendientes, atendiendo tanto a las víctimas como resguardado la zona: "Ha estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes. Obviamente secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí".

La primera presidenta envió un sus condolencias a los afectados, así como a sus seres queridos, y reiteró que el Gobierno Federal estará apoyando en lo necesario: "Estamos apoyando en todo lo que se necesita; nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí, muy pendientes".

Número de muertos sube a cuatro

En la previa, el Gobierno capitalino confirmó que, lamentablemente, el número de decesos confirmados por la explosión de la pipa en Iztapalapa subió a cuatro durante la noche del miércoles 10 de septiembre. Asimismo, señaló que las víctimas ascienden a 90, de las cuales 10 ya fueron dados de alta de diferentes nosocomios. Se espera que a lo largo de la jornada, las autoridades compartan más detalles sobre el siniestro, así como avances de las investigaciones periciales. TRIBUNA comparte más detalles aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'