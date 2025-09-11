Sheinbaum solicita al Congreso de la Unión reducir el presupuesto del Poder Judicial para 2026

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), informó este jueves que ya ha solicitado a la Comisión de Presupuesto y al Congreso de la Unión una reducción en el presupuesto asignado al Poder Judicial, argumentando que los recursos pueden ser mejor utilizados en áreas prioritarias para el país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que, por ley, el Paquete Económico debe integrar las propuestas presupuestales que presentan los poderes autónomos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En ese sentido, aclaró que el incremento de casi 15 mil millones de pesos en la propuesta enviada no fue iniciativa del Ejecutivo.

Sheinbaum propone recorte al Poder Judicial

Lo quería aclarar porque parece que nosotros enviamos un presupuesto más alto del Poder Judicial y no fue así. Enviamos justo lo que mandó la anterior Suprema Corte", explicó Sheinbaum.

En el Paquete Económico 2026, el Poder Judicial de la Federación contempla un gasto total de 85 mil 960 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 14 mil 977 millones de pesos respecto al presupuesto ejercido en 2025.

Distribución presupuestal para 2026:

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): cinco mil 869 millones de pesos

Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ): mil 856 millones de pesos

Órgano de Administración Judicial (OAJ): 74 mil 224 millones de pesos

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): cuatro mil 009 millones de pesos

Sheinbaum reiteró su postura a favor de la austeridad republicana y señaló que, al reducir los salarios y adoptar medidas de contención del gasto, no es necesario mantener un presupuesto tan elevado para el Poder Judicial.

Presidenta pide al Congreso de la Unión bajar presupuesto del Poder Judicial

Nosotros sí estamos orientando a la Comisión de Presupuesto y al Congreso de la Unión para que bajen el presupuesto del Poder Judicial, porque como los salarios ya no van a ser tan altos y ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto", puntualizó.

La presidenta también indicó que, de concretarse el ajuste, los recursos podrían redirigirse a sectores estratégicos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), universidades públicas, infraestructura, salud y educación.

Fuente: Tribuna del Yaqui