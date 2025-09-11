Transportadora Silza asume responsabilidad tras fuerte EXPLOSIÓN de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México.- Tras la brutal explosión de una pipa de gas en inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, documentada este miércoles 10 de septiembre, la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., confirmó que el tractocamión pertenecía a su parque vehicular y que se hará responsable de los hechos, los cuales han dejado, hasta ahora, un saldo de cuatro víctimas mortales y más de 90 heridos.

Mediante un comunicado oficial, la compañía Silza expresó su "más profundo pesar" por el accidente y manifestó solidaridad con las familias afectadas, además de externar preocupación por la salud de todas las personas que resultaron heridas, incluido su operador, quien permanece hospitalizado. La empresa reiteró que asumirá con plena seriedad su responsabilidad social y legal ante lo ocurrido.

Empresa responsable de pipa detonada manda comunicado. Foto: Facebook

Acciones inmediatas de la empresa

De acuerdo con lo informado, se activaron los protocolos de apoyo a las víctimas y sus familias, al mismo tiempo que entraron en vigor las tres pólizas de seguro con las que contaba el tractocamión. Estas coberturas contemplan responsabilidad civil, daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.

El detalle de las pólizas es el siguiente, según la empresa:

Póliza de Responsabilidad Civil por uso y manejo de Gas LP, vigente del 10 de noviembre de 2024 al 10 de noviembre de 2025, contratada con Chubb Seguros México.

Póliza de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, con vigencia del 15 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025, contratada con Qualitas.

Póliza de Responsabilidad Civil de Transportistas, válida del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, contratada con AXA Seguros.

La empresa subrayó que mantiene su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en sus operaciones.

Investigación en curso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una investigación sobre la explosión de la pipa. Los primeros reportes indican que la volcadura del tractocamión provocó una fuga que derivó en la explosión, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos.

#Nacional | Sheinbaum envía "solidaridad" a víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa; promete apoyo uD83DuDE4Fhttps://t.co/X7c8QcgZKk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 11, 2025

Personal especializado en criminalística, química, incendios y explosiones, hechos de tránsito y seguridad industrial trabajó durante todo el miércoles la zona del siniestro, hasta este jueves 11 de septiembre, que la vialidad volvió a abrirse. Además, autoridades acudieron a hospitales de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) para brindar acompañamiento jurídico, apoyo psicológico y asistencia social a los heridos y sus familias. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui