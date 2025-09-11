VIDEO: Así salvó Alicia a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa; tiene quemaduras en 98% de su cuerpo

Ciudad de México.- Las impresionantes historias de lo sucedido por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, siguen generando asombro. Tal como el testimonio de Alicia, de 49 años, que usó su cuerpo para proteger a su nieta de brazos de las fuertes llamas del fuego. A causa de esto, la mujer quedó con graves quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo. Los hechos quedaron registrados en un video que está dando vuelta por Internet, pero se pide discreción por el contenido sensible del video.

En redes sociales y medios de comunicación se ha dado a conocer la identidad de la mujer: Alicia Matías Teodoro, quien trabaja como checadora y despachadora de camiones de Santa Martha, estaba siendo acompañada por su nieta Azuleth de apenas dos años. Según lo compartido por la familia, la señora no debía estar ahí ese día, pero lamentablemente coincidió con el momento del desastre. Alicia fue alcanzada por la onda explosiva y lo que primero hizo fue cubrir a su nieta con su cuerpo para salvarla de la onda de calor y de las llamas del fuego.

Discreción con las siguientes imágenes... contenido sensible

uD83DuDCA5Tras la explosión en el Puente de la Concordia, Alicia Matías protegió a su nieta de 2 años con su cuerpo.



uD83CuDFE5Hoy ella está en terapia intensiva y su familia solicita apoyo urgente para su recuperación. La menor permanece sedada.

En los videos compartidos en redes sociales, se puede ver a la mujer con el cabello y la ropa quemada junto con su pierna y su brazo lastimados. También se comparte un clic donde se ve a Alicia arrodillada, aferrada a su nieta y mirando al suelo; ahí se puede ver la totalidad de las heridas de la mujer, que en efecto son graves. Al llegar a una zona más segura, un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino en la escena y ayudó a la mujer; anteriormente se había dicho que el elemento había hecho solo el rescate de la menor, pero ahora se sabe más información de los hechos. También se dio a conocer que la menor fue llevada a un hospital en una motocicleta.

Alicia se encuentra grave

Como se dijo, Alicia presenta quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo, por lo que permanece en condición delicada y en terapia intensiva. Mientras que la bebé sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo, especialmente en brazos y piernas, su condición médica se mantiene más estable.

uD83DuDDE3?"Alcanzó a tapar a la niña con su cuerpo. La niña solo tuvo unas cuantas quemaduras, la que estuvo más afectada fue mi mamá", dice Rosa Icela sobre su sobrina Jazmín y su mamá, la señora Alicia, que trabajaba como checadora en el paradero de Santa Marta cuando sucedió la… pic.twitter.com/P8hBY0PHq2 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 11, 2025

