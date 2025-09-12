Cómo se celebra el Día de la Independencia en México: Historia y costumbres

Ciudad de México.- El 16 de septiembre de 1810, en la madrugada, el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el famoso Grito de Dolores, que marcó el inicio de la lucha por la libertad de México frente al dominio español. Este evento no solo dio pie a la guerra de Independencia, sino que también consolidó un sentimiento de unidad nacional que perdura hasta hoy. El movimiento independentista duró 11 años hasta que en 1821 se firmó el Acta de Independencia, pero la fecha oficial de conmemoración se mantiene en honor de la madrugada de 1810.

El Día de la Independencia es una de las fiestas más importantes para los mexicanos. Cada año se realizan celebraciones en plazas públicas, hogares y escuelas. Estas son algunas de las tradiciones más destacadas:

El Grito de Independencia : La noche del 15 de septiembre, el presidente de la República da el Grito desde el Palacio Nacional, recordando a los héroes de la patria. Gobernadores y presidentes municipales replican el acto en sus localidades.

: La noche del 15 de septiembre, el presidente de la República da el Grito desde el Palacio Nacional, recordando a los héroes de la patria. Gobernadores y presidentes municipales replican el acto en sus localidades. Desfile militar : El 16 de septiembre por la mañana se lleva a cabo un desfile en la Ciudad de México, donde participan las Fuerzas Armadas. Día de la Independencia en México

: El 16 de septiembre por la mañana se lleva a cabo un desfile en la Ciudad de México, donde participan las Fuerzas Armadas. Decoración de calles y plazas : Los colores verde, blanco y rojo adornan todo el país, desde edificios públicos hasta los hogares.

: Los colores verde, blanco y rojo adornan todo el país, desde edificios públicos hasta los hogares. Música y bailes tradicionales : Mariachi, danzas folclóricas y eventos culturales acompañan la festividad.

: Mariachi, danzas folclóricas y eventos culturales acompañan la festividad. Platillos típicos: El pozole, los chiles en nogada, el pambazo y los antojitos mexicanos se convierten en protagonistas de la mesa familiar.

Cómo se celebra el 16 de septiembre en México

En este 2025, se espera que las celebraciones del Día de la Independencia tengan un gran alcance a nivel nacional, con eventos masivos, actividades culturales y un importante despliegue en las principales plazas del país. Las autoridades ya preparan operativos de seguridad y programación de actividades para garantizar que los festejos se vivan en un ambiente de unidad, tradición y orgullo patrio.

Más allá de los festejos, el 16 de septiembre es un recordatorio del valor de la libertad, la justicia y la soberanía. Para millones de mexicanos, esta fecha no solo es motivo de fiesta, sino también de reflexión sobre la historia y el futuro del país. Durante estas fechas, el orgullo mexicano traspasa fronteras. Las comunidades mexicanas en otros países (como Estados Unidos, Canadá, España y algunos de Latinoamérica) celebran la independencia con festivales, ferias gastronómicas, conciertos y desfiles.

