Depresión Tropical Trece-E traerá LLUVIAS intensas a México HOY viernes 12 de septiembre

Ciudad de México.- La depresión tropical Trece-E, ubicada en el Océano Pacífico, es ya el fenómeno más relevante para el pronóstico del clima en México este viernes 12 de septiembre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema se combina con la vaguada monzónica y generará lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en varios estados de la región sur y occidente del país.

Los especialistas advierten que, aunque Trece-E no ha evolucionado a tormenta tropical, sus efectos ya se sienten en gran parte del territorio mexicano, particularmente en zonas costeras, donde existe riesgo de inundaciones y deslaves.

En el video puedes revisar las condiciones de cielo y #Temperatura que el #SMNmx pronostica para este día en las diferentes regiones de nuestro país.uD83EuDD13 pic.twitter.com/L7SKDPDbK5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 12, 2025

Estados más afectados por la depresión tropical Trece-E

El SMN detalló que los desprendimientos nubosos de Trece-E provocarán precipitaciones de muy fuertes a intensasen Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Chiapas. Además, se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de entre uno y tres metros en costas del Pacífico sur y centro.

Estas condiciones representan un riesgo para la navegación marítima y para comunidades en zonas bajas o montañosas. Protección Civil llamó a extremar precauciones y a mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Interacción con otros sistemas

La influencia de Trece-E se combina con canales de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México, lo que intensificará las lluvias en estados del centro y oriente, como Veracruz, Puebla, Estado de México (Edomex), Morelos y Ciudad de México (CDMX). Mientras tanto, en el norte del país, la interacción de una línea seca con la vaguada monzónica también podría ocasionar tormentas aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aunque con menor intensidad.

Pese a la presencia de la depresión tropical, el ambiente cálido no desaparecerá. En estados del noroeste como Baja California, Sonora y Sinaloa, se pronostican temperaturas que podrían superar los 40°C, lo que representa otro factor de riesgo para la población. Se hace un llamado a la población para usar

Las autoridades pidieron a la población de los estados costeros del Pacífico y regiones con pronóstico de lluvias extremar precauciones por posibles deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como inundaciones urbanas. El SMN y Conagua mantienen vigilancia constante sobre la evolución de la depresión tropical Trece-E y no descartan que en los próximos días pueda intensificarse a tormenta tropical.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)