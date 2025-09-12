El nuevo límite de transferencias bancarias estará vigente a partir de octubre

Ciudad de México.- En México, a partir de octubre de 2025, el panorama de las transferencias bancarias está por cambiar, ya que todos los bancos están obligados a implementar una nueva herramienta de seguridad llamada Monto Transaccional del Usuario (MTU). Esta medida, orientada a reforzar la seguridad de las operaciones digitales, exigirá que quienes utilicen aplicaciones bancarias o servicios en línea definan un límite personalizado para sus envíos de dinero.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite configurable que cada persona podrá establecer en su aplicación bancaria o en la banca por Internet. Este tope definirá la cantidad máxima de dinero que se puede transferir diariamente, semanal o mensualmente a cuentas que no sean beneficiarios frecuentes.

El límite de transferencias bancarias cambia su monto

Créditos: Internet

¿Qué tipo de operaciones afecta el nuevo límite?

El Monto Transaccional del Usuario aplicará a la mayoría de las operaciones digitales, incluyendo:

Transferencias a otras cuentas a través de SPEI.

Pagos de tarjeta de crédito (propias o de terceros).

Pagos de servicio e impuestos desde aplicación.

Aunque la CNBV estableció la fecha de implementación para el 1 de octubre de 2025, algunos bancos, como HSBC, se han adelantado para que sus clientes se familiaricen con la herramienta. A partir de esa fecha, los bancos están obligados a habilitar la función. Sin embargo, será hasta el 1 de enero de 2026 cuando todos los usuarios deberán tener definido su límite. Si para ese entonces no se ha configurado el MTU personal, el banco asignará uno por defecto.

Una vez asignado este monto, el cliente podrá modificarlo en cualquier momento según sus necesidades financieras, sin necesidad de esperar plazos adicionales. La regulación aplica a todas las personas que realicen transferencias a través de aplicaciones bancarias o banca en línea.

uD83DuDEA8 ¡Atención México! uD83DuDEA8 A partir del 1 de octubre entran en vigor cambios importantes en las transferencias bancarias uD83DuDCB8uD83CuDFE6



uD83DuDC49 El Monto Transaccional del Usuario (MTU) será de $12,500 pesos diarios (o su equivalente en 1,500 UDIS: $12,800 aprox.).

uD83DuDC49 Podrás modificar tu límite en… pic.twitter.com/RIl7ms77vw — Plano Informativo (@Planoinforma) September 7, 2025

El límite por transferencia o MTU será dispuesto a los clientes de la banca conforme a sus hábitos financieros. Así se definirá la cantidad máxima que fijen para realizar operación a través de banca móvil, banca por Internet y banca telefónica. Por ejemplo, si se establece un límite de 10 mil pesos, cualquier transferencia que se realice por una cantidad menor a este tope será procesada sin que se tenga que realizar ninguna acción adicional, pero si se rebasa este tope, el usuario deberá ajustar el monto máximo.

Para los usuarios no es necesariamente obligatorio establecer este monto, pero las instituciones financieras sí deberán hacerlo. Es por esto que los usuarios deben establecer dicho límite antes de la fecha límite. Es importante recordar que cualquier cliente de una cuenta bancaria puede establecer su MTU desde los medios electrónicos de su banco o directo en sucursal. Las instituciones financieras están obligadas a proveer lo necesario para realizar este procedimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui