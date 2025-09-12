Fallece Alicia, abuelita que protegió a su nieta en la explosión en Iztapalapa; su familia lo confirmaría

Ciudad de México.- La familia de Alicia Matías Teodoro habría confirmado su fallecimiento; la señora ella protegió a su nieta durante la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. El medio Fuerza Informativa Azteca dio a conocer que su familia habría confirmado la muerte y daría un mensaje afuera del Hospital Magdalena de Las Salinas. De acuerdo con medios como La Jornada, el fallecimiento de la mujer de 49 años fue confirmado por el Gobierno de la Ciudad de México. La llamada 'heroína de Iztapalapa' falleció en el hospital Magdalena de las Salinas.

'Doña Licha' tenía quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo y se encontraba en estado crítico. Su caso se volvió rápidamente viral, pues su historia conmovió a todo México, ya que con su propio cuerpo protegió a su nieta de dos años de las fuertes llamas durante la explosión. Justo hoy viernes 12 de septiembre se hizo viral en redes sociales una fotografía de Alicia junto con su nieta, Jazlyn Azulet, que fue enviada al grupo de la familia 10 minutos antes de la explosión.

Murió Alicia Matías, la abuela de 49 años a su nieta de 2 años en la explosión de la pipa en Iztapalapa, #CDMX. pic.twitter.com/hMtpNYJMDd — LacarriereNoticias (@LacarriereNoti1) September 13, 2025

La nieta de Alicia, de 2 años, continúa hospitalizada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y se ha informado que presenta una mejoría. La menor presentó quemaduras en las extremidades. Con el fallecimiento de 'Doña Licha' sumarían 11 personas que perdieron a causa de la explosión de la pipa con gas LP.

#ÚLTIMAHORA | Alicia Matías, abuelita que protegió a su nieta durante la explosión de una pipa de gas en #Iztapalapa, falleció esta noche.



En breve, la hermana de Doña Alicia, saldrá a dar un mensaje afuera del Hospital Magdalena de Las Salinas.https://t.co/9SyCMhswI6 pic.twitter.com/Iia1m1QLwd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui