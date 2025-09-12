FGR va por 60 años de prisión para marinos ligados a huachicol fiscal

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) buscará imponer penas de entre 30 y 60 años de prisión a cinco altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar) y a un exfuncionario de aduanas, acusados de encabezar una red de corrupción que permitió el ingreso ilegal a México de millones de litros de combustible procedentes de Texas, Estados Unidos.

El operativo ilegal se llevó a cabo entre noviembre de 2018 y marzo de 2025 a través del puerto de Tampico, Tamaulipas, y fue orquestado por la organización criminal conocida como 'Los Primos', encabezada presuntamente por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna.

La FGR va contra mandos de Marina por red de 'huachicol' fiscal

Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y habrían usado su influencia dentro de la institución para controlar designaciones estratégicas y garantizar el paso libre del combustible ilícito.

Red de contactos

En la resolución judicial que autoriza 14 órdenes de aprehensión, la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez argumentó que 'Los Primos' es una organización con una estructura criminal sofisticada, con acceso a armamento de uso exclusivo del Ejército, entrenamiento militar, conexiones institucionales y recursos económicos significativos.

La FGR busca hasta 60 años de prisión contra altos mandos de red de 'huachicol' fiscal

La jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez advirtió que el grupo criminal no sólo continúa en operación, sino que representa un riesgo para víctimas, testigos y operadores de justicia.

Estamos en presencia de una organización criminal que despliega conductas para protegerse y continuar funcionando", señaló, al citar indicios de violencia, amenazas y homicidios vinculados al caso.

De acuerdo con la causa penal 325/2025, la red habría cometido privaciones de la vida contra personas vinculadas a aduanas, la Semar y quienes realizaron denuncias relacionadas con esta red de contrabando.

Fuente: Tribuna del Yaqui