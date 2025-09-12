La Comisión Nacional de Búsqueda nombra a Martha Lidia Pérez como titular

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que Martha Lidia Pérez Gumecindo será la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. "Estamos seguros de que el profesionalismo y experiencia de la nueva titular de la Comisión de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, serán clave para fortalecer las acciones en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas". Así lo dijo Rosa Icela, quien confió en el profesionalismo y experiencia de Pérez Gumecindo.

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, expresó que el nombramiento fue "de acuerdo con la normatividad vigente y tras conocer lo expresado y tomando en cuenta el análisis presentado por quienes llevaron a cabo las entrevistas, por la secretaria de Gobernación, tomando en cuenta la trayectoria, los resultados de su trabajo, experiencia profesional, compromiso y empatía con las víctimas y su capacidad técnica". Comentó que la nueva comisionada entrará en funciones en cuanto sea emitida su designación "pero la idea es que sea ya", agregó Medina.

Martha Lidia Pérez Gumecindo es una abogada veracruzana, experta en criminología y especializada en la búsqueda de personas. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Golfo y tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología. Su experiencia profesional incluye haber fungido como servidora pública en la agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia, y como Fiscal Especial en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada en la Fiscalía General de la República (FGR).

Abogada y maestra en derecho penal y criminología/Créditos: Internet

El proceso para la selección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda fue muy criticado, y estuvo coordinado por la Secretaría de Gobernación (Segob). La Segob emitió una convocatoria pública el 8 de agosto de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La convocatoria permitía que colectivos de víctimas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil propusieran candidatos. Se recibieron 76 propuestas de perfiles. De estos, 33 aceptaron su postulación y completaron el registro. Después de una revisión minuciosa, solo 27 de los perfiles propuestos cumplieron con los requisitos formales establecidos en la convocatoria.

Se habilitó un micrositio para que los ciudadanos y colectivos pudieran enviar comentarios sobre los perfiles. Del 31 de agosto al 9 de septiembre, los candidatos finalistas fueron sometidos a entrevistas y evaluaciones de idoneidad, en las que se valoró su experiencia, visión y plan de trabajo. El 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum la lista de los perfiles idóneos para el cargo.

Finalmente, el 11 de septiembre, la presidenta Sheinbaum designó a Martha Lidia Pérez Gumecindo como la nueva titular de la CNB, destacando su perfil técnico y su experiencia. Por lo tanto, como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, tendrá a su cargo la coordinación de políticas y acciones relacionadas con la localización de personas desaparecidas en todo el país.

