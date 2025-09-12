Sheinbaum desmiente intervención de la CIA, 10 muertos por explosión y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó la intervención de la CIA en México, tras afirmaciones de Reuters. Conoce los detalles de esta y más noticias que marcan la agenda nacional, a través del Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo conocerás los acontecimientos más relevantes e importantes de México, para que nunca dejes de estar informado sobre lo que ocurre en el país.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Exlíderes de Los Zetas, sin riesgo de pena de muerte en EU

La Fiscalía de EU informó que los hermanos Miguel Ángel 'El Z-40' y Omar Treviño Morales 'El Z-42', exlíderes de Los Zetas, no enfrentarán la pena de muerte, abriendo la posibilidad de convertirse en colaboradores y testigos protegidos.

Suman 10 fallecidos tras explosión en Iztapalapa

Las autoridades de las CDMX han informado que el número de víctimas mortales tras la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa aumentó a 10, mientras que de momento se mantienen 54 personas hospitalizadas.

Intervención de la CIA en México "es falsa"

Durante su más reciente conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló de "falsas" las supuestas colaboraciones entre el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar) con la Agencia Central de Inteligencia de EU (CIA) para combatir al narcotráfico. Esto fue en respuesta a un reportaje realizado por Reuters.

Fuente: Tribuna del Yaqui

