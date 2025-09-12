Edición Impresa Suscríbete
Top3 México

Sheinbaum desmiente intervención de la CIA, 10 muertos por explosión y más en el Top 3 México

Sheinbaum asegura que no hay intervención de la CIA en el país: Conoce toda la información sobre esta y más noticias en el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum desmiente intervención de la CIA, 10 muertos por explosión y más en el Top 3 México
Sheinbaum descarta intervención de la CIA en México: Esta y más noticias en el Tribuna Top 3 México Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó la intervención de la CIA en México, tras afirmaciones de Reuters. Conoce los detalles de esta y más noticias que marcan la agenda nacional, a través del Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo conocerás los acontecimientos más relevantes e importantes de México, para que nunca dejes de estar informado sobre lo que ocurre en el país.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Exlíderes de Los Zetas, sin riesgo de pena de muerte en EU 

La Fiscalía de EU informó que los hermanos Miguel Ángel 'El Z-40' y Omar Treviño Morales 'El Z-42', exlíderes de Los Zetas, no enfrentarán la pena de muerte, abriendo la posibilidad de convertirse en colaboradores y testigos protegidos. 

Suman 10 fallecidos tras explosión en Iztapalapa 

Las autoridades de las CDMX han informado que el número de víctimas mortales tras la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa aumentó a 10, mientras que de momento se mantienen 54 personas hospitalizadas

Intervención de la CIA en México "es falsa" 

Durante su más reciente conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló de "falsas" las supuestas colaboraciones entre el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar) con la Agencia Central de Inteligencia de EU (CIA) para combatir al narcotráfico. Esto fue en respuesta a un reportaje realizado por Reuters

 

Fuente: Tribuna del Yaqui
 

 

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones