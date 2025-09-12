Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 12 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 12 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Magdalena Contreras. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 9:00 horas, en la alcaldía Milpa Alta se concentrarán integrantes de Mercaditas Autónomas Momoxcas en la sede de la demarcación. El objetivo es realizar la Mercadita Feminista en contra de la violencia económica hacia la mujer milpaltense. No se descarta que otras colectivas feministas de la zona se sumen en apoyo. Cabe mencionar que se espera un aforo aproximado de 80 personas.

Asimismo, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior se reunirá en la Dirección General del mismo instituto. Exigen la renuncia de la Dirección Académica, respeto a los acuerdos del PAP, reconocimiento al trabajo de las académicas y de los grupos de trabajo, así como respeto al modelo educativo.

Tráfico en CDMX hoy 12 de septiembre

Un poco más tarde, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el colectivo La Comuna 4:20 se encontrará en el parque Francisco Primero de Verdad y Ramos, así como en el Jardín Luis Pasteur. Ahí instalarán espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, además de espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

? Se habilita carril reversible sobre Circuito Interior Río Consulado en dirección al poniente y Av. Encarnación Ortiz.



Finalmente, alrededor de las 19:00 horas, en la alcaldía Magdalena Contreras, se concentrarán miembros de Legión 1908 en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo, Av. Contreras No. 300, col. San Jerónimo Lídice. El propósito es llevar a cabo un evento denominado Banderazo Rojiblanco. De hecho, se recomienda manejar con extrema precaución, ya que se espera un aforo de 150 personas.

