VIDEO: Fuga de gas en ducto de Pemex provoca desalojo de más de 3 mil personas en Tlaxcala

Nanacamilpa, Tlaxcala.- Este viernes 12 de septiembre, a muy temprana hora, se reportó una aparatosa fuga de gas en los bosques del municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, situación que provocó la evacuación de aproximadamente tres mil personas de las comunidades San Felipe Hidalgo y Tepuente. De acuerdo con información extraoficial, el incidente se originó en un ducto de Pemex cercano a la carretera que conecta Nanacamilpa con la comunidad de Tepuente.

Una vez enteradas, las autoridades locales enviaron al sitio a elementos de la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y restringieron el acceso a la zona boscosa. Se hizo especial énfasis en que todos los habitantes debían mantenerse alejados para que los expertos pudieran sellar el ducto de manera segura y así no exponer a nadie al peligro.

La nube de gas abarcó cerca de 200 metros de diámetro en la comunidad de Domingo Arenas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que en realidad la fuga se originó por una toma clandestina, práctica ilegal bastante común en la zona desde hace varios meses y que genera numerosos problemas. Cualquier actualización será informada a través de TRIBUNA.

Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista

En un comunicado difundido en redes sociales, el Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista corroboró la noticia: "Se informa a la ciudadanía en general que se ha registrado una fuga de gas en ductos de PEMEX en la zona aledaña a las comunidades de Tepuente y San Felipe. Desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad correspondientes", señala un fragmento del escrito.

uD83DuDEA8En Nanacamilpa, Tlaxcala, una presunta toma clandestina provocó fuga de Gas LP en ducto de Pemex.



Autoridades se desplegaron para controlar la emergencia.

pic.twitter.com/SxyGNX3GPR — Azucena Uresti (@azucenau) September 12, 2025

Asimismo, indicaron que se habilitó el Auditorio Municipal como refugio temporal para recibir y brindar atención a las personas evacuadas. También se comprometieron a mantener informada a la población sobre cualquier novedad, en coordinación con el Gobierno del Estado. Se insistió en la necesidad de mantener la calma y esperar hasta que las fuentes oficiales notifiquen que todos pueden volver a sus hogares.

Fuente: Tribuna del Yaqui