Adán Augusto, dispuesto a comparecer por caso de Hernán Bermúdez; afirma que él pidió investigación

Ciudad de México.- El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, dio sus primeras declaraciones tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal 'La Barredora'. El político aseguró que está dispuesto a comparecer por el caso de ser necesario, ya que en la Cuarta Transformación "no hay encubrimientos" y aseguró que él mismo pidió que se realice la investigación.

"El gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones", señaló López Hernández. Además, también hizo un llamado a la congruencia y a la memoria histórica al afirmar que: "Quienes hoy piden investigaciones, que empiecen por responderle al pueblo de México si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Ricardo Anaya".

Hernán Bermúdez y @adan_augusto se conocen desde los 90s, cuando ambos eran priistas.



En 2006, Hernán fue arraigado por el secuestro y homicidio del empresario Ponciano Vázquez.



A pesar de eso, Adán Augusto lo hizo su secretario de Seguridad en 2019.



Desde marzo de 2021,… pic.twitter.com/JFE8pt7ZrJ — Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) September 13, 2025

"Los mismos que hoy exigen transparencia, como Anaya, fueron los que guardaron silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y Ramón Martín Huerta. En aquel tiempo, Ricardo Anaya y su partido eligieron proteger a los suyos antes que decirle la verdad al país", sentenció López Hernández. Además, señaló que van a seguir firmes en la justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. "Ese es el compromiso con el pueblo de México".

Hernán Bermúdez Requena fue detenido ayer 12 de septiembre en la noche en Paraguay. Cabe señalar que es conocido como 'Requena' o 'El Abuelo' y es señalado de ser el presunto líder criminal de 'La Barredora'. Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco de 2019 a 2021. Desde febrero del año pasado, Bermúdez Requena tenía una orden de aprehensión desde febrero y también contaba con una ficha roja de búsqueda por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). 'El Abuelo' es señalado de delitos como el tráfico de droga y secuestro.

#ÚltimaHora | Adán Augusto reacciona a detención de Hernán Bermúdez, su exsecretario ligado a La Barredora??



En un comunicado señaló "que ha sido él mismo quien solicitó que se investigue a fondo y subrayó su disposición plena para comparecer cuando así se lo requiera" uD83DuDDE3? pic.twitter.com/XLsLCBfGGy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui