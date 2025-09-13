Mhoni Vidente da los números de la SUERTE para el Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional del 15 de SEPTIEMBRE

Ciudad de México.- Si juegas la Lotería Nacional, debes estar enterado de que el próximo 15 de septiembre juega el Gran Sorteo Especial número 303, que se llama México con M de migrante. Si no has comprado tu cachito, todavía tienes tiempo, pues el sorteo se realiza este próximo 15 de septiembre antes del Grito de Independencia. Es por eso que la poderosa Mhoni Vidente compartió los números de la suerte; aquí en TRIBUNA te vamos a contar la terminación que la vidente compartió para sus seguidores.

Primero debes saber que el Gran Sorteo Especial es para conmemorar el mes patrio, pero especialmente rindiendo homenaje a los migrantes. Celebra el orgullo, la fuerza y el legado de la comunidad migrante mexicana. El cachito tiene 10 diseños diferentes que visibilizan y celebran la trayectoria de vida, llevando el mensaje de que los migrantes no están solos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo determinó que los beneficios de este sorteo se destinarán directamente a apoyar a comunidades de migrantes.

El Gran Sorteo Especial n.º 303 ofrecerá una atractiva estructura de premios, con un valor acumulado a repartir de más de $424,549,800 y una emisión de cuatro millones de cachitos.

El Premio Mayor de 255 millones de pesos se divide en 10 premios, de $25.5 millones de pesos.

Seis de los 10 cachitos de este Gran Sorteo Especial

Además del Premio Mayor, se tiene la posibilidad de ganar:

5 premios de $10 millones de pesos cada uno

5 premios de $5 millones cada uno

15 premios de $1 millón cada uno

18 premios de $500 mil pesos cada uno

25 premios de $250 mil pesos cada uno

50 premios de $100 mil pesos cada uno

2 premios por aproximación de $1 millón cien mil pesos cada uno.

2 premios por aproximación de $550,000 pesos cada uno

3,999 premios por terminación de $7 mil pesos

3,999 premios por terminación de $5 mil pesos.

3,999 reintegros.

Predicción de Mhoni Vidente

La poderosa vidente colaboró con la Lotería Nacional para dar su predicción sobre las terminaciones que recomienda: "Amigos, les recomiendo completamente la terminación 06, el Diablo, 21, los Cambios y Jesús, 33. Entonces 06, 21 y 33, Dios me los bendiga, gánense el premio mayor", afirmó Mhoni Vidente.

Por otra parte, debes saber que el costo del cachito es de $200 y el sorteo se realizará el próximo 15 de septiembre a las 16:00 horas (tiempo Ciudad de México).

Fuente: Tribuna del Yaqui