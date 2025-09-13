Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 13 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 13 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 09:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán Unisocial, A.C., desde el Monumento a Cuauhtémoc hasta el Monumento a la Revolución. En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, realizarán una marcha para acudir al evento Mega Help Raíces, el cual tiene como finalidad sensibilizar a la sociedad; promoviendo acciones para prevenir el suicidio y en favor de la salud mental.

En cuanto a concentraciones, en punto de las 10:00 horas, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc se encontrarán en Plaza El Lanzador, del Jardín Ramón López Velarde. Será un foro vecinal sobre la gentrificación, con la finalidad de generar un espacio de diálogo y participación ciudadana, donde vecinos y representantes de las colonias de la alcaldía puedan compartir inquietudes, identificar necesidades y proponer soluciones conjuntas en beneficio de la comunidad.

Tráfico en CDMX hoy 13 de septiembre

De hecho, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Colectiva Glorieta de las Mujeres que Luchan se concentrará en la Glorieta La Joven de Amajac. Se realizará la Jornada de Siembra Memoria, en la que colocarán un tendedero y nuevas cruces que representen a adultas, jóvenes y niñas que han sido víctimas de violencia feminicida. No se descarta que se sumen en apoyo otras colectivas feministas y madres buscadoras.

?Encontrarás buen avance sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos en ambas circulaciones, desde Avenida San Jerónimo hasta Avenida Barranca del Muerto.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/6wQUbEjRYR — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 13, 2025

Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, miembros de Somos México estarán en el Deportivo Miguel Alemán, donde llevarán a cabo una jornada de afiliación ciudadana con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política que impulse el crecimiento y desarrollo en México. Es necesario especificar que se hace un llamado a manejar con precaución, ya que en este caso se espera un aforo de 100 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui