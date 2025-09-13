VIDEO: Dan el último adiós a Alicia Matías, abuelita que protegió a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México.- Después de confirmarse el deceso de Alicia Matías Teodoro, su familia y amigos le dieron el último adiós en un velorio de carácter privado. La también conocida como la 'heroína de Iztapalapa', por proteger con su cuerpo a su nieta durante la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, en Iztapalapa, murió tras no poder superar las heridas de quemadura en más del 90 por ciento de su cuerpo.

En un modesto velorio, sus familiares y amigos la despidieron. Su hermana Sandra señaló que se encuentran devastados. "Es una gran pérdida para nosotros como familia; mi mami perdió una hija, mi padre perdió una hija, mis sobrinas perdieron una madre y nosotros perdimos una hermana. No hay palabras todavía para decir qué sentimos". Afirmó que su hermana es un gran símbolo de amor; "ha dejado una gran huella de amor". Expresó que espera que todos los que toman su ejemplo sigan compartiendo el amor y no sea momentáneo.

Realizan el velorio de Alicia Matías Teodoro, la “abuelita heroína” que falleció anoche en el Hospital Magdalena de las Salinas; los servicios se llevan a cabo hoy en Los Reyes, Estado de México. pic.twitter.com/DYXNw5Zxgf — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 13, 2025

Dijo que de momento no saben nada de las investigaciones que está realizando la Fiscalía General de Justicia de la CDMX porque estaban enfocados en la salud de Alicia, ya que tenían la esperanza de que saliera adelante. "Y sí, espero que las autoridades pongan cartas en el asunto para que el dueño de la empresa haga la reparación de daños a todos los que fueron afectados sin excepción, y digo que es una palabra de reparación de daños, porque no hay reparación. No hay manera de reparar, no pueden reparar la pérdida de una hija, de una madre, de una hermana". Sandra afirmó que Alicia Matías será cremada en un proceso privado, ya que la familia quiere vivir su dolor; sobre el estado de la menor, dijo que se mantiene estable. La historia de Alicia, de 49 años, quien protegió con su cuerpo a su nieta de 2 años durante la explosión, ha significado un ejemplo de amor y valentía para millones de mexicanos.

Víctimas de la explosión suben a 13

Las autoridades de la Ciudad de México han confirmado que 13 personas han fallecido a causa de la explosión de la pipa, además de que 40 personas siguen hospitalizadas hasta el momento y 30 han sido dadas de alta.

Las personas que han perdido la vida son:

Ana Daniela Barragán Ramírez Alicia Matías Miguel Cano Rodríguez Irving Uriel Carrillo Reyes Carlos Iván Contreras Salinas Óscar Uriel Rubén Cortez Cisneros Eduardo Noe García Morales Juan Antonio Hernández Betancourt Juan Carlos Sánchez Blas Jorge Islas Flores José Armando Antillon Crescencio José Gabriel Hernández Méndez Juan Carlos Bonilla Sánchez

#ATENCION Familiares de #Alicia Matías Teodoro la abuelita heroina !! Le dan el último adiós en el velorio en su casa en el #EdoMex !! Su hermana Sandra platicó en exclusiva conmigo de la muerte de su hermana !! Siempre desde el lugar donde se genera la noticia !! @LupitaJuarezH pic.twitter.com/mXI0EuKxoX — Israel Lorenzana (@israellorenzana) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui