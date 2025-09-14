Hoy No Circula Dominical 14 de septiembre: ¿Qué autos 'descansan' este domingo en CDMX?

Ciudad de México.- El segundo fin de semana del mes está por concluir, y si este domingo 14 de septiembre de 2025 tienes planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), ya sea por motivos laborales o recreativos, es clave que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula Dominical. ¿Esta jornada está activa la Contingencia Ambiental? Aquí más detalles.

¿Se activó el programa Hoy No Circula Dominical este domingo 14 de septiembre de 2025?

Mediante sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que este domingo 14 de septiembre los niveles de contaminación y de ozono en el Valle de México están dentro de los parámetros, por lo que no se ha activado la Contingencia Ambiental ni el Hoy No Circula Dominical. Lo anterior significa que cualquier carro, sin importar su terminación de placas o color de engomado, puede transitar.

Consulta el programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

Sin embargo, debes anticipar tus viajes, ya que el Hoy No Circula y sus normas de tránsito se volverán a aplicar el próximo lunes 9 de setiembre, en un horario que va desde las 05:00 horas, tiempo local, hasta las 22:00 de la noche. ¡Toma precauciones!

Estos son los carros exentos de este programa

Los carros que están exentos del Hoy No Circula todos los días de la semana son los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00. Las normas tampoco afectan a los autos híbridos, eléctricos o que tienen asignadas placas para personas con discapacidad. En tanto, transitan con normalidad los taxis, transportes de carga, públicos, ambulancias, unidades de seguridad, como patrullas y motocicletas, y carros que funcionan con gas natural.

Los carros de personal de la Salud y de Seguridad también quedan 'libres' de estas normas de tránsito..

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

uD83DuDE97Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

uD83DuDE98hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/SRJuOp5h6E — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 14, 2025

¿A cuánto ascienden las multas por infringir el Hoy No Circula?

Si no respetas las reglas que dicta el Hoy No Circula en los días que este funcione, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o Policías de Tránsito de tu localidad podrán detenerte y aplicarte una multa; la sanción en la capital equivaldrá de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). ¡Cuida tus finanzas!

Recuerda que este programa solo se aplica en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está en el centro del país y se integra por todas las alcaldías de la CDMX, en 18 municipios del Edomex, y las entidades de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)