LLUVIAS intensas en varios estados: Así estará el clima en México HOY domingo 14 de septiembre

Ciudad de México.- El clima de este domingo 14 de septiembre en México se encuentra marcado por condiciones variables que incluyen altas temperaturas, lluvias de distinta intensidad y la presencia de fenómenos atmosféricos que afectan tanto al norte como al sur del país. Para que nada interrumpa tus actividades al aire libre este día, aquí te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el sur del país se esperan las condiciones más extremas. Veracruz, Oaxaca y Chiapas experimentarán lluvias puntuales intensas que podrían alcanzar acumulados de hasta 150 milímetros en algunas localidades. Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, lo que aumenta el riesgo de deslaves, crecidas de ríos e inundaciones urbanas.

También en esta región, la onda tropical número 32 favorecerá lluvias muy fuertes en Guerrero, mientras que en la península de Yucatán se prevén tormentas intensas en Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

En el centro del territorio, las lluvias también tendrán un papel relevante. Estados como Puebla y Jalisco enfrentarán precipitaciones muy fuertes, mientras que en Colima, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Estado de México (Edomex), San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se anticipan lluvias fuertes. La Ciudad de México (CDMX), Tlaxcala, Morelos, Zacatecas y Guanajuato presentarán intervalos de chubascos, mientras que en Aguascalientes se prevén lluvias aisladas de menor intensidad.

Aunque no se descartan encharcamientos y afectaciones en vialidades, el fenómeno más destacado será la combinación de descargas eléctricas y granizo en distintos puntos de esta zona.

Por su parte, en el norte de México se esperan precipitaciones significativas, particularmente en Sinaloa, Durango y Nayarit, donde las lluvias podrían alcanzar niveles muy fuertes. En Chihuahua, Sonora y Baja California Sur el pronóstico es de tormentas fuertes, mientras que en el resto de los estados de la región se mantendrán chubascos de diversa intensidad. El monzón mexicano seguirá aportando humedad hacia el noroeste, lo que incrementará la probabilidad de tormentas acompañadas de viento y actividad eléctrica.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá caluroso en la mayor parte del país. Las máximas oscilarán entre 35 y 40 grados en zonas como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Mientras tanto, estados como Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán tendrán temperaturas entre 30 y 35 grados. En contraste, las mínimas más bajas, cercanas a los 0 grados, se presentarán en zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)