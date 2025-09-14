Tormenta tropical 'Mario' toma fuerza este domingo 14 de septiembre: Conoce sus efectos

Ciudad de México.- Este domingo 14 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que el fenómeno tropical 'Mario' volvió a intensificarse en el Pacífico mexicano, con lo que alcanzó nuevamente la categoría de tormenta tropical frente a las costas de Baja California Sur. De acuerdo con el reporte más reciente, emitido a las 09:00 horas, los remanentes del sistema lograron reorganizarse y adquirir fuerza, lo que reactivó su potencial de lluvias y vientos en la región.

Tormenta tropical 'Mario' toma fuerza

El centro de 'Mario' se localizaba aproximadamente a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 km/h, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora. El pronóstico establece que este fenómeno generará lluvias de consideración, así como oleaje elevado y condiciones adversas en zonas costeras.

Conoce todos los detalles sobre la tormenta 'Mario'. Foto: Conagua

Cabe señalar que el sistema había perdido intensidad el viernes 12 de septiembre, cuando se degradó a depresión tropical tras su paso frente a las costas de Guerrero. Sin embargo, la reorganización de su estructura provocó que recuperara fuerza, situación que mantiene en alerta a la península de Baja California Sur.

Ahora el SMN señaló que las precipitaciones derivadas de este ciclón podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, así como ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas de terreno bajo. El organismo advirtió también que los vientos asociados con la tormenta alcanzarán rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.

De igual forma, se espera oleaje de hasta dos metros de altura en la franja costera sur de Baja California Sur, condiciones que representan un riesgo para embarcaciones menores y para actividades turísticas en playas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, a fin de reducir riesgos en las comunidades cercanas. Además, se exhortó a extremar precauciones ante posibles cortes de energía eléctrica, daños a viviendas o afectaciones a la movilidad urbana que pudieran derivarse de las lluvias intensas y los vientos fuertes.

Fuente: Tribuna del Yaqui /