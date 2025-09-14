Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 14 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 14 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Xochimilco. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán integrantes de La Alternativa desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. La marcha será en contra de la reforma que contempla la creación de la CURP Biométrica y la Plataforma Única de Identidad, ya que, según señalan, es un control masivo de la población que busca mantener vigilados a los ciudadanos utilizando el seguimiento en tiempo real; así como la tramitación de amparos; y también el respeto al derecho a la privacidad.

Asimismo, en punto de las 9:00 horas, en la alcaldía Xochimilco se concentrarán vecinos en defensa del Deportivo de Xochimilco en los siguientes puntos: Plazuela del Barrio Belén; Banquetón Mercado 44; Quiosco Jardines del Sur; iglesia La Concha; escuela secundaria diurna; canchas de basquetbol de la Unidad Habitacional Infonavit Nativitas; Plazuela San Antonio; predio El Piojo; Capilla de San Marcos Evangelista; y Quiosco de Xaltocan. Realizarán votaciones con el fin de exigir el rescate y la rehabilitación del Centro Deportivo Xochimilco.

Tráfico en CDMX hoy 14 de septiembre

En cuanto a la alcaldía Cuauhtémoc, en punto de las 12:00 horas, miembros del colectivo La Comuna 4:20 se encontrarán en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, así como también en el Jardín Luis Pasteur; estos serán espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como foros de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Finalmente, alrededor de las 16:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc habrá un encuentro de los integrantes del Frente Antigentrificación CDMX en el Hemiciclo a Juárez. Se trata del evento denominado Grito Antigentrificación por una Ciudad contra el Despojo, la Mercantilización y la Expulsión, en protesta y apoyo a las víctimas de desalojos en la Ciudad de México. Se espera un aforo de aproximadamente 400 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui