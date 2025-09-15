Autoridades suspenden celebraciones del Grito de Independencia en varios estados por inseguridad

Ciudad de México.- El Grito de Independencia 2025, una de las celebraciones más importantes para los mexicanos, no podrá realizarse en varios estados del país debido a problemas de inseguridad y violencia registrados en los últimos días. Autoridades estatales y municipales han decidido cancelar o modificar los eventos masivos con el fin de resguardar la seguridad de la población.

Tras meses de asegurar que el Grito de Independencia se realizaría en Culiacán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó el domingo que finalmente no se celebrará por la seguridad de las familias, por segundo año consecutivo. Situaciones similares se están dando en otras partes del país, con cancelaciones en municipios de Veracruz y de Michoacán.

Cancela gobierno de Sinaloa Grito de Independencia por inseguridad

Estados que suspendieron el Grito de Independencia:

Entre las entidades donde se anunció la suspensión de los festejos patrios se encuentran:

Veracruz : Varios municipios suspendieron los festejos patrios.

: Varios municipios suspendieron los festejos patrios. Coxquihui : La suspensión de las actividades fue anunciada por el alcalde en funciones, Pablo Gómez Mendoza, quien indicó que la medida busca proteger la integridad de los ciudadanos y estudiantes.

: La suspensión de las actividades fue anunciada por el alcalde en funciones, Pablo Gómez Mendoza, quien indicó que la medida busca proteger la integridad de los ciudadanos y estudiantes. Agencia Municipal de Entabladero : Forma parte del municipio de Espinal y se encuentra a solo 17 kilómetros de Coxquihui; también anunció la suspensión de sus actividades patrias.

: Forma parte del municipio de Espinal y se encuentra a solo 17 kilómetros de también anunció la suspensión de sus actividades patrias. Tampoco habrá Grito en Coahuitlán , Zozocolco de Hidalgo ni en Cerro Azul .

, ni en . Michoacán : Al menos tres municipios cancelaron los festejos patrios debido a la inseguridad.

: Al menos tres municipios cancelaron los festejos patrios debido a la inseguridad. Zinapécuaro, Peribán y Uruapan, este último a raíz del ataque a balazos a un puesto de control en el que un policía municipal fue asesinado.

Las autoridades señalaron que los hechos de violencia recientes, sumados a la falta de condiciones de seguridad, fueron determinantes para la decisión. "En estos momentos declaro la cancelación de las fiestas patrias, la noche del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre para salvaguardar a la ciudadanía", informó el alcalde Carlos Manzo.

"Hacemos un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a respaldar al municipio de Uruapan y al estado de Michoacán con toda la fuerza del estado mexicano para restablecer el orden ante las agresiones de estos grupos delictivos que atentan contra la autoridad y la población civil", agregó.

La decisión ha generado diversas opiniones; mientras algunos respaldan la medida por considerar que evita riesgos, otros lamentan que una tradición tan significativa como el Grito no pueda celebrarse en libertad. Aunque varios estados suspendieron sus festejos, en otras entidades del país se prevé que las celebraciones se realicen bajo operativos de seguridad reforzados, con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y policías estatales. La situación refleja el impacto de la inseguridad en la vida social y cultural de México, justo en el marco del aniversario 215 del inicio de la Independencia.

CANCELA "EL GRITO DE INDEPENDENCIA" ROCHA MOYA EN CULIACÁN POR LA INCONTROLABLE INSEGURIDAD



